«Hasta siempre, querida Argentina»: el papa León XIV partió de Argentina rumbo a Perú

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Resumen: El papa León XIV se despidió de Argentina con una misa multitudinaria en Luján y partió del aeropuerto de Ezeiza rumbo a Perú, última escala de su gira por Sudamérica.

El papa León XIV culminó este miércoles su visita apostólica de cuatro días a Argentina y partió rumbo a Perú, la última etapa de su gira por Sudamérica, tras una multitudinaria misa de despedida en Luján y una ceremonia oficial con honores militares en el aeropuerto internacional de Ezeiza encabezada por el presidente Javier Milei, según reportaron Vatican News y medios argentinos.

Despedida oficial en Ezeiza

Después de la misa, el pontífice se trasladó al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, donde Milei, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, encabezó la ceremonia oficial de despedida que comenzó a las 13:30 (hora argentina).

El Airbus A330-200 de Aerolíneas Argentinas que traslada al Papa despegó a las 14:00 con destino a la Base Aérea del Callao, en Lima, en un trayecto de más de cinco horas. Según Aeropuertos Argentina, el espacio aéreo alrededor de Ezeiza y del Aeroparque Jorge Newbery permaneció cerrado una hora antes y una hora después del despegue.

Una misa histórica en Luján

Antes, León XIV presidió su última eucaristía en suelo argentino en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Vatican News reportó más de dos millones de fieles, según las autoridades locales.

«Argentina, levántate y camina», dijo en el tramo final de su homilía, en la que habló de la pobreza, la falta de trabajo y las divisiones sociales, recordó al papa Francisco y llamó a construir «puentes de caridad y redes de solidaridad».

Al despedirse, el Papa dejó una frase que emocionó a los presentes: «Gracias, Argentina, por recibirme con los brazos abiertos. Los llevo a cada uno de ustedes en mi corazón. ¡Hasta siempre, querida Argentina!».

Visita a la cárcel de Devoto

En la mañana, el pontífice visitó el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en Villa Devoto, una cárcel con una oscura historia ligada a la dictadura militar, donde dijo a los reclusos que siempre hay esperanza de redención y reconciliación, según reportó Associated Press.

¿Qué sigue en Perú?

La llegada de León XIV a la Base Aérea del Callao está programada para las 17:30 (hora peruana). En su primera jornada tendrá una recepción oficial, visitará el Palacio de Gobierno para reunirse con la presidenta de la República y cerrará el día con un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional, donde pronunciará un discurso.

Perú es considerada la «patria adoptiva» del Papa, quien residió en ese país por más de 20 años antes de ser elegido pontífice.

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