¡Llegó Juanito! Camilo Cifuentes y Camila Sepúlveda celebran el nacimiento de su primer hijo

Resumen: Camilo Cifuentes y Camila Sepúlveda anunciaron el nacimiento de su primer hijo, Juanito, con una publicación conjunta en Instagram. La nueva mamá agradeció a Dios y a las mujeres que la acompañaron durante el embarazo, y aseguró que con Camilo construirán una relación de respeto, madurez y comunicación para criar al bebé, semanas después de la polémica por infidelidad.

El creador de contenido paisa Camilo Cifuentes y su expareja, la también influenciadora Camila Sepúlveda, están de celebración: este viernes 31 de octubre anunciaron el nacimiento de Juanito, su primer hijo, con una emotiva publicación conjunta en Instagram que en pocas horas se llenó de felicitaciones de seguidores, amigos y colegas del medio digital.

Fue Camila quien compartió la noticia con un carrusel de fotografías desde la clínica, en las que se le ve cargando al recién nacido envuelto en una manta blanca, y otra imagen en la que Camilo aparece con el bebé en brazos, vestido con un conjunto amarillo claro con blanco. Las postales recogieron los primeros momentos de la familia junto al pequeño y confirmaron que tanto mamá como hijo se encuentran bien.

“Una de nuestras razones más grandes para vivir y amar”

En el mensaje que acompañó las imágenes, la nueva mamá no ocultó su emoción y agradeció a Dios por la llegada del bebé que esperó durante meses. “Quiero contarles que ya nació Juanito y con él una de nuestras razones más grandes para vivir, amar y aprender”, escribió Sepúlveda en la publicación que firmó junto a Cifuentes.

“Mi pequeño, mi sueño hecho realidad, el amor que durante tantos meses llevé dentro de mí y que hoy tengo la dicha de abrazar, no existen palabras suficientes para describir lo que siente mi corazón, solo puedo mirar al cielo y darle gracias a Dios por este regalo tan maravilloso”, agregó la influenciadora, visiblemente conmovida por el inicio de esta nueva etapa.

Camila también tuvo unas palabras especiales para las mujeres que la acompañaron durante el embarazo, una época en la que estuvo rodeada de mensajes de apoyo en redes sociales. “A todas las mujeres y mamás que han estado acompañándome, que me han escrito y me han abrazado desde sus historias, mil gracias, no saben lo que ha significado para mí tanto apoyo, por eso hoy quiero compartirles una nueva razón para creer en los nuevos comienzos y sanar”, finalizó.

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De la polémica a un nuevo comienzo

El nacimiento de Juanito llega apenas unas semanas después de la fuerte polémica que protagonizaron los padres del bebé. A comienzos de octubre, Camila Sepúlveda hizo públicos unos chats que evidenciarían que Cifuentes, pese a estar iniciando una relación sentimental con la influencer conocida como ‘La Mijita’, mantenía conversaciones con ella sobre construir un hogar junto al hijo que estaba por nacer.

Días después, el creador de contenido reconoció en pleno stream que no había sido del todo sincero y aceptó públicamente su error, mientras que más tarde se le vio junto a ‘La Mijita’ confirmando que decidió darse una nueva oportunidad sentimental con ella. Camila, por su parte, guardó silencio y se concentró en la recta final de su embarazo, hasta el anuncio de este viernes.

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Con la llegada del bebé, ambos dejaron claro que la prioridad ahora es la crianza del pequeño. “Camilo y yo deseamos construir una relación basada en el respeto, la madurez y la comunicación y sobre todo por el amor que ambos sentimos por Juanito, cada uno desde su posición”, escribió Sepúlveda, dejando ver que la situación entre los dos fue superada y que hoy mantienen una relación cordial enfocada en el bienestar de su hijo.

Cifuentes, reconocido por sus obras sociales en Medellín y por su frase característica “Afán yo no tengo”, ha procurado mantener su rostro en reserva en las redes, dejando el protagonismo a las personas que beneficia con sus proyectos. Con Juanito, el influencer inicia una etapa marcada por la ilusión y los nuevos comienzos, mientras las felicitaciones siguen llegando a la publicación que ya acumula miles de reacciones.