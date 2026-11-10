Dron, maletín y explosivos: capturan a un joven cerca del Batallón Vencedores en Cartago

Foto: Ejército Nacional.

Resumen: Un joven de 22 años fue capturado con un dron y otro artefacto explosivo tras una detonación en el Batallón Vencedores de Cartago. Las autoridades investigan una posible relación con el ELN.

Un ataque con explosivos lanzados desde un dron sacudió las instalaciones del Batallón Vencedores, en Cartago, norte del Valle del Cauca. El hecho ocurrió el 8 de noviembre de 2026, hacia las 5:50 de la tarde, y terminó con un joven de 22 años capturado minutos después, con un dron y otro artefacto explosivo en un maletín.

Según las autoridades, la detonación no dejó heridos ni daños materiales. Lo que sí quedó sobre la mesa es la forma de operar: un dron, un maletín y una moto para escapar.

¿Cómo cayó el sospechoso tras la explosión?

El personal de guardia del Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento N.° 23 Vencedores activó un plan de reacción inmediata al escuchar la detonación dentro de las instalaciones. La operación fue ejecutada por la Policía Valle, su Seccional de Inteligencia (Sipol), la Seccional de Investigación Criminal y el Ejército Nacional. En la vía que comunica a Cartago con Ansermanuevo, los uniformados interceptaron, en presunta flagrancia, a un hombre que se movilizaba en moto.

De acuerdo con el reporte oficial, el sospechoso intentó huir y lanzó un maletín hacia una zona boscosa. Los uniformados lo recuperaron y encontraron dentro otro artefacto explosivo y un dron DJI Mavic 4 Pro. Además, le incautaron un teléfono celular y la motocicleta en la que se movía.

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¿Qué dicen las autoridades sobre el ELN?

Las investigaciones preliminares apuntan a que el capturado habría sido contactado por integrantes del ELN con presencia en San José del Palmar, Chocó. La tarea que le habrían encargado era transportar y dejar los elementos cerca de las instalaciones militares, para facilitar nuevos ataques contra la Fuerza Pública.

La Policía Valle aseguró que continuará con acciones coordinadas con las Fuerzas Militares y las autoridades judiciales para prevenir acciones terroristas y proteger a los habitantes del norte del Valle del Cauca.

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Por ahora, se trata de una hipótesis en investigación. Las autoridades trabajan para establecer si el joven participó directamente en la explosión del batallón y si otras personas estarían involucradas en la preparación del ataque.

¿Qué pasará con el capturado?

El hombre quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que lo investiga por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o explosivos. El caso seguirá su curso ante un juez de control de garantías, que definirá su situación jurídica a medida que avance el proceso.

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Drones y explosivos: una amenaza que ya se siente en varias regiones

El episodio de Cartago se suma a los ataques con drones cargados con explosivos contra unidades militares que han encendido las alarmas en distintas zonas del país. Estos aparatos permiten atacar a distancia y alejarse sin enfrentamiento directo, lo que complica la reacción de las tropas.

En este caso, la rápida respuesta de la guardia y el cerco en la vía permitieron que el dron y los explosivos quedaran en manos de las autoridades, y no se usaran en una nueva acción contra el batallón. Esos elementos, junto con el teléfono y la moto, pasaron a la cadena de custodia.

El Batallón Vencedores es una unidad del Ejército dedicada a la instrucción, el entrenamiento y el reentrenamiento de tropas en Cartago. La detonación se escuchó dentro de las instalaciones, y por eso la guardia activó de inmediato el plan de reacción que terminó con la captura en la vía a Ansermanuevo.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades buscan determinar quién entregó el dron y los explosivos al capturado y desde dónde se coordinó la acción, para establecer si hubo más personas detrás del ataque.