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Resumen: La FAA suspendió este viernes 13 de noviembre todos los despegues en Estados Unidos por una falla de comunicaciones en los 22 centros regionales de control de tráfico aéreo. Es la primera parada nacional desde enero de 2023; técnicos investigan la causa y no hay hora estimada de levantamiento.

¡Atención! Estados Unidos suspende los despegues por falla en las comunicaciones del control aéreo

Una falla en las comunicaciones del sistema de control de tráfico aéreo obligó este viernes 13 de noviembre a la Administración Federal de Aviación (FAA) a suspender la salida de todos los vuelos en Estados Unidos, una medida extraordinaria que no se ordenaba en todo el país desde enero de 2023.

¿Por qué se suspendieron los despegues en Estados Unidos?

En su aviso, la FAA indicó que la parada nacional se impuso «debido a circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad». El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que se trata de un problema de comunicaciones que afecta a los 22 centros regionales de control de tráfico aéreo, encargados de dirigir los aviones mientras vuelan entre aeropuertos. Los técnicos de la agencia ya investigan el origen de la falla.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó que no hay indicios de que se trate de un ataque contra Estados Unidos: «Esto es una falla de telecomunicaciones», dijo, y aseguró que todos los vuelos están localizados.

Cientos de vuelos afectados

La medida, decretada en la tarde de este viernes, mantiene en tierra los despegues en los aeropuertos de todo el país. Solo en los aeropuertos O’Hare y Midway de Chicago ya se contaban más de 200 vuelos retrasados, según NBC. Las autoridades no han informado hasta cuándo se mantendrá la suspensión.

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Una parada de vuelos que no se veía desde 2023

Es la primera vez desde enero de 2023 que la FAA ordena una parada de vuelos en todo Estados Unidos; en esa ocasión falló un sistema informático clave de la agencia. Antes de entonces, una medida de esta magnitud solo se había registrado tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El Gobierno estadounidense trabaja en modernizar la tecnología del control aéreo desde que el Congreso aprobó 12.500 millones de dólares el año pasado: kilómetros de viejos cables de cobre han sido reemplazados por fibra óptica y los sistemas de radio se renuevan poco a poco. Duffy ha advertido que se necesitarán otros 30.000 millones de dólares para terminar la actualización.

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Este es el video de RED+ Noticias sobre la suspensión de vuelos: