Resumen: La Aeronáutica Civil informó que las operaciones en El Dorado avanzan a su normalización tras superarse la falla en los sistemas de visualización radar que suspendió los vuelos este miércoles. Los despegues ya salen con normalidad y Rionegro opera sin restricciones tras levantarse la separación ampliada entre aeronaves. Recomiendan a los pasajeros confirmar sus itinerarios con las aerolíneas.

Se normalizan los vuelos en El Dorado y Rionegro tras el apagón de radar que dejó pasajeros varados

Foto propia.

La Aeronáutica Civil confirmó este miércoles 4 de noviembre, pasadas las 4:00 de la tarde, que las operaciones aéreas en el aeropuerto internacional El Dorado, de Bogotá, avanzan hacia su normalización, luego de que fuera superada la novedad técnica presentada en los sistemas de visualización radar que obligó a suspender los vuelos en El Dorado durante buena parte de la tarde y dejó a cientos de pasajeros varados, incluso dentro de los aviones.

Los despegues ya salen con normalidad

Según el comunicado oficial, una vez identificada la situación se activaron de manera inmediata los protocolos operacionales y técnicos previstos para este tipo de contingencias, con el propósito de garantizar en todo momento la seguridad de las operaciones aéreas y minimizar los impactos sobre los usuarios del transporte aéreo.

Como parte de las acciones implementadas para la recuperación del servicio, la entidad dispuso un equipo especializado de controladores aéreos encargado de restablecer y cargar nuevamente los planes de vuelo que resultaron afectados, cuyo funcionamiento ya presenta condiciones de estabilidad operacional.

De manera paralela, el personal de Control de Tránsito Aéreo (ATC) y los equipos técnicos continúan realizando un monitoreo permanente del comportamiento de las operaciones. «A la hora de este reporte, los despegues se desarrollan con normalidad», precisó la Aeronáutica Civil en su parte más reciente.

Rionegro también superó la contingencia

En el caso del aeropuerto internacional José María Córdova, de Rionegro, las operaciones aéreas se desarrollan con normalidad, tras el levantamiento de la medida reglamentaria de separación ampliada entre aeronaves que había sido aplicada preventivamente en el espacio aéreo de Medellín mientras se estabilizaban los sistemas.

La entidad aseguró que mantendrá informada a la ciudadanía sobre los avances de la revisión técnica y la recuperación total de las operaciones, y reiteró que la seguridad operacional continúa siendo su prioridad en cada una de las acciones adelantadas para garantizar la continuidad del servicio aéreo en el país.

Entre tanto, la recomendación para los viajeros es mantenerse en contacto permanente con sus respectivas aerolíneas para verificar el estado actualizado de sus vuelos e itinerarios, pues las reprogramaciones acumuladas durante la tarde todavía pueden sentirse en las próximas horas.

¿Qué pasó este miércoles?

La emergencia comenzó cerca de las 12:40 del mediodía, cuando las pantallas del centro de control de El Dorado quedaron completamente en negro y los controladores aéreos perdieron la visibilidad del tráfico que tenían a su cargo, por lo que no podían autorizar despegues ni aterrizajes con normalidad.

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La suspensión generó de inmediato congestión en las plataformas de la terminal, ante la falta de espacios para estacionar las aeronaves. Varios viajeros contaron en redes sociales que permanecieron entre 30 minutos y más de una hora encerrados en los aviones, sin poder despegar ni descender, mientras los capitanes y las tripulaciones les informaban que la razón era un apagón en el radar de la torre de control.

Mientras avanzaba la tarde, El Dorado mantuvo su operación con los procedimientos de contingencia conocidos como «no radar», que permiten manejar el tráfico con separaciones mucho más amplias entre aeronaves y, por lo mismo, con un ritmo de vuelos muy inferior al normal. Los retrasos acumulados superaban la hora en varios itinerarios.

De acuerdo con los balances preliminares divulgados por medios nacionales, la contingencia dejó 16 vuelos cancelados y otros 15 con retrasos. Las afectaciones no se limitaron a la capital: también se reportaron demoras superiores a los 60 minutos en los aeropuertos de Medellín y Bucaramanga, así como en vuelos provenientes de San Andrés y en rutas internacionales.

El episodio de este miércoles se suma a una lista de emergencias recientes en la torre de El Dorado. El pasado 31 de agosto, otra falla en los radares del aeropuerto generó retrasos en los vuelos que se dirigían a Bogotá desde Medellín y Bucaramanga, y en diciembre de 2024 una emergencia por humo en la torre de control paralizó temporalmente las operaciones de la principal terminal aérea del país.

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