Terror en plena madrugada en Cali: atacaron con explosivos la estación de Policía de Decepaz

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Resumen: La detonación de un artefacto cerca de la estación de Policía de Decepaz, en el oriente de Cali, dejó una persona herida y daños materiales en varias viviendas. Es el segundo ataque con explosivos que se registra en la ciudad en menos de 48 horas.

Una madrugada de pánico vivieron los habitantes del oriente de Cali el sábado 14 de noviembre, luego de que desconocidos detonaran un artefacto de explosivos en inmediaciones de la estación de Policía del sector de Decepaz, en la Comuna 21. El ataque dejó una persona herida y daños materiales en varias viviendas cercanas.

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, el artefacto habría sido lanzado por sujetos que se movilizaban en una motocicleta y estalló en la parte exterior de un establecimiento comercial, a pocos metros de las instalaciones policiales.

La fuerte detonación se escuchó en buena parte de la Ciudadela Decepaz y despertó a las familias del sector, que vivieron momentos de tensión. Entre los daños reportados están vidrios de ventanas rotos y afectaciones en las fachadas de varias casas, al parecer, por efecto de la onda expansiva.

Durante el ataque, una persona que se encontraba en el sector resultó lesionada. La víctima sufrió laceraciones en una mano y en una pierna, por lo que tuvo que ser trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica. Afortunadamente, se encuentra fuera de peligro.

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¿Qué han dicho las autoridades?

Unidades de la Policía Metropolitana de Cali llegaron de inmediato al lugar para cercar la zona y adelantar la recolección de elementos probatorios, que serán clave en la investigación judicial. Hasta el momento no se reportan capturas y las autoridades adelantan las verificaciones para establecer si el ataque estaba dirigido directamente contra la estación de Policía.

La Tercera División del Ejército Nacional rechazó el hecho y recordó que la información ciudadana es fundamental para prevenir nuevos atentados. Por eso, invitaron a la comunidad a denunciar cualquier hecho sospechoso en la Línea 107, gratuita y confidencial.

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseguró que esta cadena de ataques serían retaliaciones por los recientes golpes de las autoridades contra el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, una estructura que ha recibido duros reveses en operaciones conjuntas en el suroccidente del país. El mandatario anunció una recompensa de hasta $50 millones para quienes entreguen información que permita identificar y capturar a los responsables.

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¿Qué otros ataques con explosivos se han presentado esta semana en Cali?

Este es el segundo ataque con explosivos contra la fuerza pública que se registra en Cali en menos de 48 horas. La noche del jueves, desconocidos lanzaron un artefacto al paso de una patrulla del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), en el sector de Siloé, cerca de la Escuela de Carabineros. Los cinco uniformados que se movilizaban en el vehículo resultaron ilesos.

Días antes, en la madrugada del miércoles 11 de noviembre, otro artefacto explotó frente a las instalaciones de RCN, en el barrio Industrial de la ciudad. Según el reporte oficial, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta habrían abandonado un paquete frente al edificio, que explotó minutos después. En ese hecho solo se reportaron daños materiales en ventanales y mampostería del edificio, y el caso sigue en investigación, sin capturados.

Frente a esta escalada, las autoridades mantienen un esquema reforzado de seguridad en Cali, con más de mil uniformados en los accesos y corredores de la ciudad, puestos de control y vigilancia aérea, mientras avanzan las investigaciones para dar con los autores de esta ola de ataques con explosivos.

La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para que entregue cualquier información que ayude a esclarecer el ataque de Decepaz y permita que los responsables respondan ante la justicia.