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    ¡Hasta siempre, Penalito! Zipaquirá despide al perrito que acompañó sus juzgados durante 12 años

    El perrito acompañó por más de 12 años a jueces, abogados y visitantes de los juzgados de Zipaquirá, que hoy lo despiden con dolor.

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Hasta siempre, Penalito! Zipaquirá despide al perrito que acompañó sus juzgados durante 12 años
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    ¡Hasta siempre, Penalito! Zipaquirá despide al perrito que acompañó sus juzgados durante 12 años

    Resumen: Penalito, el perrito que acompañó durante más de 12 años los juzgados de Zipaquirá, falleció tras un diagnóstico de cáncer. Llegó cachorro a los antiguos juzgados de Algarra III, fue adoptado por los funcionarios y se trasladó con ellos al Palacio de Justicia Ricardo Hinestrosa Daza. Recibía y despedía a los trabajadores cada día. Ante el deterioro de su salud, sus cuidadores decidieron practicarle la eutanasia para evitarle sufrimiento. La comunidad judicial del municipio lo recuerda como un miembro más de su familia.

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    La comunidad judicial de Zipaquirá, Cundinamarca, amaneció de luto. De acuerdo con información conocida este sábado por El Espectador, falleció Penalito, el perrito criollo que durante más de 12 años acompañó las jornadas de jueces, fiscales, abogados, funcionarios y ciudadanos que a diario llegaban a los juzgados del municipio.

    La noticia conmovió a quienes lo conocieron, porque Penalito no era un animal cualquiera: se había convertido en un verdadero símbolo de la Rama Judicial zipaquireña, un «guardián silencioso» que, sin uniforme ni funciones oficiales, se ganó el cariño de todo un sector.

    Un cachorro que llegó para quedarse

    La historia de Penalito comenzó hace más de una década, cuando llegó siendo apenas un cachorro a las inmediaciones de los antiguos Juzgados Penales, que funcionaban en el sector de Algarra III. Allí fue adoptado por los funcionarios de la Rama Judicial, que asumieron su alimentación, su protección y su bienestar, y lo bautizaron con ese nombre por su cercanía con el área penal.

    «Es nuestro fiel servidor judicial», llegó a afirmar uno de sus cuidadores, orgulloso de un animal que se volvió familiar para residentes, trabajadores y visitantes del sector.

    Su vida estuvo ligada, además, a la transformación de la justicia en el municipio. Durante años los despachos judiciales estuvieron repartidos en distintos puntos de la ciudad, hasta que entró en funcionamiento el Palacio de Justicia Ricardo Hinestrosa Daza, en el sector de La Fragüita, donde todas las dependencias quedaron concentradas en una sola sede. Y Penalito, por supuesto, se trasladó con ellos.

    «Todos nos trasladamos, pero no podíamos llegar a este nuevo lugar sin nuestro empleado más importante: Penalito», recuerda uno de sus cuidadores, lo que explica por qué dejó de verse en las calles donde durante años lo saludaban a diario.

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    El empleado más querido del Palacio de Justicia

    En su nuevo hogar, Penalito adaptó los pasillos y las salas de espera como suyos. No dormía a la intemperie: pasaba las noches dentro de las instalaciones, recibía baños periódicos y tenía seguimiento veterinario constante. Su presencia aliviaba la tensión propia de los trámites legales y se volvió un motivo de unión para quienes laboraban en el complejo judicial.

    Su rutina era tan puntual como la de cualquier funcionario: recibía a los trabajadores al comienzo de la jornada y los despedía al final del día. «Él es muy importante para todos, porque ha acompañado las largas jornadas de trabajo; nos recibe por la mañana y nos despide por la tarde», contaban quienes compartían con él.

    Los que lo conocieron guardan también recuerdos entrañables de su buen apetito. Por la costumbre de los visitantes de regalarle empanadas, Penalito subió algunos kilos de más y tuvo que someterse a una dieta especial con control veterinario, con resultados favorables. Y en jornadas de alta afluencia o eventos especiales era llevado a una guardería como medida preventiva, de donde regresaba siempre a su puesto del Palacio.

    Una despedida dolorosa

    En sus últimos días, Penalito enfrentó un diagnóstico de cáncer que deterioró su calidad de vida. Ante su delicado estado de salud y con el propósito de evitarle sufrimiento, sus cuidadores tomaron la dolorosa decisión de practicarle la eutanasia, de modo que partiera con dignidad y rodeado del cariño que siempre se le prodigó.

    Magistrados, empleados y visitantes lo recuerdan no solo como un perro callejero que fue adoptado por el sector, sino como un miembro más de la familia judicial de Zipaquirá, cuyo legado de compañía incondicional quedará en la memoria de quienes tuvieron el privilegio de cruzarse en su camino.

    Para muchos habitantes del municipio, Penalito era un símbolo de cercanía y ternura en un entorno marcado por la formalidad: un peludo que durante 12 años le puso el corazón a la justicia de Zipaquirá.

    Penalito, el perro de los juzgados de Zipaquirá

    Foto: Redes Sociales

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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