Resumen: El premio mayor del sorteo 4861 de la Lotería de Medellín, jugado el viernes 13 de noviembre de 2026, cayó en el número 5724 de la serie 045. La jornada también dejó dos súper secos de 1.000 millones, dos secos de 700 millones y un seco de 50 millones que cayó en Antioquia.

Conozca el que se quedó con los 16 mil millones de la Medellín del 13 de noviembre: todos los resultados

La Lotería de Medellín del 13 de noviembre de 2026 ya tiene resultado. De acuerdo con la publicación oficial de la lotería, el premio mayor de 16.000 millones de pesos, correspondiente al sorteo 4861, quedó en el número 5724, de la serie 045. El cuadro completo de la jornada, con los secos de 1.000, 700, 500, 100, 50, 20 y 10 millones de pesos, se puede consultar en esta nota, junto con las imágenes oficiales al final.

Para revisar el billete es importante tener a la mano la fecha, el número del sorteo y la serie. Los resultados que se presentan aquí corresponden exclusivamente al viernes 13 de noviembre, por lo que no deben confundirse con los de semanas anteriores. El número del premio mayor tiene cuatro cifras y debe leerse junto con los tres dígitos de la serie que aparecen en la relación de resultados.

Resultado del premio mayor de la Lotería de Medellín

Fecha: viernes 13 de noviembre de 2026.

viernes 13 de noviembre de 2026. Sorteo: 4861.

4861. Número: 5724.

5724. Serie: 045.

045. Premio mayor: $16.000 millones.

Esta es la combinación que encabeza el listado de la jornada. El sorteo 4861 repartió un premio mayor de 16.000 millones de pesos y, de acuerdo con el plan de premios de la Lotería de Medellín, la jornada incluye además secos de 1.000, 700, 500, 100, 50, 20 y 10 millones de pesos. Cada categoría tiene su propio grupo de resultados: encontrar una coincidencia exige ubicar primero el valor del premio y después contrastar los datos del billete con la fila correspondiente.

Los súper secos de 1.000 millones y los secos de 700 millones

Los dos súper secos de 1.000 millones de pesos corresponden a los números 0279, de la serie 281, y 8645, de la serie 326. En los dos secos de 700 millones de pesos aparecen los números 2601, de la serie 243, y 1132, de la serie 268.

Al consultar estas combinaciones hay que conservar los ceros iniciales. Las series 281, 326, 243 y 268 mantienen sus tres posiciones, y un número copiado sin sus cuatro cifras completas no coincide con el tablero oficial. Presentar el número completo evita errores al comparar una captura de pantalla, una lista compartida o el propio billete con el cuadro de resultados de esta edición.

Un seco de 50 millones cayó en Antioquia

La Lotería de Medellín informó además que un seco de 50 millones de pesos cayó en Antioquia: el número 8580, de la serie 427, con dos fracciones ganadoras. Es el primer premio seco del sorteo 4861 con departamento confirmado por la lotería en la noche del viernes.

Todos los resultados del sorteo 4861 de la Lotería de Medellín

Este es el cuadro completo de resultados del sorteo 4861, según el tablero oficial publicado por la Lotería de Medellín en la noche del viernes 13 de noviembre. Los números son de cuatro cifras y las series de tres; conserve los ceros iniciales al compararlos con el billete.

Seguir canal en WhatsApp Loterías

Premio mayor de $16.000 millones: 5724, serie 045.

5724, serie 045. 2 secos de $1.000 millones: 0279, serie 281; y 8645, serie 326.

0279, serie 281; y 8645, serie 326. 2 secos de $700 millones: 1132, serie 268; y 2601, serie 243.

1132, serie 268; y 2601, serie 243. 2 secos de $500 millones: 4243, serie 366; y 8013, serie 023.

4243, serie 366; y 8013, serie 023. 6 secos de $100 millones: 1401, serie 073; 1496, serie 440; 2570, serie 263; 3212, serie 364; 3999, serie 403; y 8113, serie 175.

1401, serie 073; 1496, serie 440; 2570, serie 263; 3212, serie 364; 3999, serie 403; y 8113, serie 175. 7 secos de $50 millones: 3898, serie 359; 3973, serie 326; 4181, serie 206; 4338, serie 381; 4888, serie 172; 4990, serie 464; y 8580, serie 427.

3898, serie 359; 3973, serie 326; 4181, serie 206; 4338, serie 381; 4888, serie 172; 4990, serie 464; y 8580, serie 427. 10 secos de $20 millones: 0481, serie 240; 0669, serie 414; 1068, serie 161; 3458, serie 484; 3816, serie 099; 4203, serie 444; 4574, serie 050; 4717, serie 050; 6549, serie 327; y 8192, serie 394.

0481, serie 240; 0669, serie 414; 1068, serie 161; 3458, serie 484; 3816, serie 099; 4203, serie 444; 4574, serie 050; 4717, serie 050; 6549, serie 327; y 8192, serie 394. 15 secos de $10 millones: 0197, serie 449; 1743, serie 308; 2854, serie 174; 4458, serie 035; 4760, serie 350; 5013, serie 022; 6432, serie 026; 6578, serie 333; 6888, serie 337; 7090, serie 304; 8272, serie 308; 8675, serie 342; 8938, serie 173; 9114, serie 025; y 9480, serie 189.

Antes de dar por ganador o descartar un billete, contraste la información con la Lotería de Medellín o un distribuidor autorizado. Conserve el billete mientras hace la revisión y no mezcle este listado con imágenes de otros sorteos. Esta publicación permite consultar las combinaciones de la jornada, pero no sustituye la validación del premio ni los requisitos que correspondan a su cobro.

¿Cómo se juega la Lotería de Medellín?

La Lotería de Medellín se juega todos los viernes a las 11:00 de la noche y su sorteo se transmite por el canal regional Teleantioquia y por los canales oficiales de la lotería en Facebook Live y YouTube Live. El billete completo tiene un costo de $21.000 y también se pueden adquirir fracciones desde $7.000 en la red de loteros y distribuidores autorizados del país. Para ganar el premio mayor se necesita acertar las cuatro cifras del número y la serie de tres dígitos, aunque el plan de premios ofrece múltiples opciones con los secos y las aproximaciones al mayor.

Resultados anunciados de la Lotería de Medellín del 13 de noviembre

Imágenes: Lotería de Medellín.