¡Momentos de terror! Militar fue alcanzado por las llamas en operativo contra laboratorio en Chocó

Fotos: Captura de video

Resumen: Un militar estuvo a punto de perder la vida en Bajo Baudó, Chocó, cuando una fuerte llamarada alcanzó su uniforme durante el operativo de destrucción de un presunto laboratorio de drogas. El hecho quedó registrado en un video difundido en redes sociales, en el que se ve al uniformado arrojarse al suelo y rodar varias veces hasta apagar el fuego. Hasta el momento las autoridades no han confirmado si sufrió quemaduras. El procedimiento estuvo acompañado de reclamos de habitantes de la zona y abrió un debate sobre el uso de combustible en este tipo de operaciones.

Un militar de la Fuerza Pública estuvo a punto de perder la vida este miércoles 11 de noviembre en Bajo Baudó, Chocó, cuando una fuerte llamarada alcanzó su uniforme en medio del operativo de destrucción de un presunto laboratorio de drogas, según quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales.

En las imágenes, difundidas a través de la cuenta Colombia Oscura en X, se observa que la estructura intervenida ya se encontraba en llamas y que varias personas, entre uniformados y civiles, estaban a pocos metros del fuego. De un momento a otro, una llamarada alcanzó parte de la vestimenta del soldado, que reaccionó de inmediato para evitar una tragedia.

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Se lanzó al suelo y rodó para apagar el fuego

Al advertir que su ropa se estaba prendiendo, el militar se arrojó al suelo y comenzó a rodar repetidamente sobre la tierra, una maniobra con la que logró sofocar las llamas mientras sus compañeros observaban la inesperada escena. En la grabación se percibe la tensión del momento: el uniformado da varios tumbos hasta conseguir apagar por completo el fuego que había alcanzado su uniforme.

El riesgo fue máximo, pues la llamarada se produjo cuando el soldado se aproximó al área donde se adelantaba la destrucción de la infraestructura, que en ese momento ardía con fuerza. Otros integrantes de la Fuerza Pública que participaban en el procedimiento se encontraban también cerca de las llamas.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el uniformado sufrió quemaduras ni cuál es su actual estado de salud, por lo que se espera un parte oficial sobre lo ocurrido durante la intervención en esta zona del departamento del Chocó.

#ATERRADOR 🚨 Un militar por poco pierde la vida calcimado durante la destrucción de un laboratorio de drogas, luego de que una fuerte llamarada alcanzara su uniforme en medio de reclamos de los habitantes; por fortuna el uniformado logró apagar el fuego dando tumbos en el suelo. https://t.co/5pHlOR7cHS — Colombia Oscura – Horus (@horusperegrinus) November 11, 2026

Reclamos de los habitantes durante el operativo

El procedimiento estuvo acompañado de la inconformidad de varias personas que se encontraban en el lugar de los hechos. En la grabación se escuchan voces de habitantes que cuestionan la intervención y la destrucción del presunto laboratorio, atribuido a actividades relacionadas con el narcotráfico.

La difusión del material también abrió un debate sobre el uso de combustible en este tipo de operaciones, teniendo en cuenta que, como se ve en el video, había uniformados y otras personas a pocos metros del fuego cuando se produjo la llamarada que estuvo a punto de costarle la vida al soldado.

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Una zona golpeada por el narcotráfico

Bajo Baudó es uno de los municipios del Chocó donde la Fuerza Pública adelanta con frecuencia operaciones contra estructuras al servicio del narcotráfico, incluidos laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca, en un territorio históricamente golpeado por la presencia de grupos armados ilegales como el ELN y el Clan del Golfo, según han reportado las autoridades en distintos operativos.

Este tipo de intervenciones, que suelen incluir la destrucción controlada de infraestructuras, implican riesgos permanentes para los uniformados, no solo por la posible reacción de los grupos ilegales que operan en la región, sino por las condiciones mismas de los procedimientos, como quedó en evidencia en la secuencia que ahora recorre las redes sociales.

El episodio, que por poco termina en tragedia, vuelve a poner sobre la mesa los peligros que enfrentan a diario los soldados y policías en la lucha contra el narcotráfico en las zonas más apartadas del país. Por fortuna, la rápida reacción del militar, que no dudó en lanzarse al suelo y rodar, evitó que el fuego que alcanzó su uniforme se convirtiera en una tragedia mayor.