Resumen: La Dimayor confirmó la programación y las señales de televisión de la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026. Revise los diez partidos, con horarios, estadios y canales: el Fortaleza-DIM del viernes y el Nacional-Pereira del sábado son las citas de la hinchada de Medellín.

Del 6 al 9 de noviembre se juega la fecha 18 de la Liga: conoce los horarios

Minuto30.com .- La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) confirmó las señales de televisión oficiales para la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026, la penúltima jornada de la fase de todos contra todos, que se disputará entre este viernes 6 y el lunes 9 de noviembre con diez compromisos.

Para la hinchada de Medellín la jornada tiene dos citas centrales: el Fortaleza contra Independiente Medellín de este viernes y el Atlético Nacional contra Deportivo Pereira del sábado, dos partidos que pueden acercar la definición de los clasificados a los cuadrangulares semifinales.

Así se jugará la fecha 18 de la Liga BetPlay

Viernes 6 de noviembre

Boyacá Chicó recibe a Inter Bogotá a las 6:00 de la tarde en el estadio La Independencia de Tunja, con transmisión de Win+ Fútbol. A las 8:00 de la noche, Fortaleza enfrenta al Independiente Medellín en el estadio Metropolitano de Techo, partido que se podrá ver por Win+ Fútbol y por la señal de Win Sports.

Sábado 7 de noviembre

Once Caldas abre la jornada sabatina recibiendo a Águilas Doradas a las 4:05 de la tarde en el estadio Palogrande de Manizales, por Win+ Fútbol. A las 6:10 de la tarde, Atlético Nacional se mide con Deportivo Pereira en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, también por Win+ Fútbol. El día lo cierra el clásico vallecaucano entre América de Cali y Deportivo Cali a las 8:15 de la noche en el estadio Pascual Guerrero de Cali, con transmisión de Win+ Fútbol.

Domingo 8 de noviembre

Independiente Santa Fe recibe a Deportivo Pasto a las 2:00 de la tarde en el estadio El Campín de Bogotá, por Win+ Fútbol. A las 4:05 de la tarde, Jaguares enfrenta a Atlético Bucaramanga en el estadio Jaraguay de Montería, con señal de Win+ Fútbol y Win Sports. A las 6:10 de la tarde, Deportes Tolima recibe a Millonarios en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, por Win+ Fútbol. La jornada dominical termina con el Alianza contra Llaneros a las 8:15 de la noche en el estadio Armando Maestre de Valledupar, por Win+ Fútbol y Win Sports.

Lunes 9 de noviembre

Junior recibe a Cúcuta Deportivo a las 7:00 de la noche en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, con transmisión de Win+ Fútbol y Win Sports, en el cierre oficial de la fecha.

Una jornada que puede definir clasificados

La fecha 18 llega con Atlético Nacional, América de Cali y Deportivo Cali ya clasificados a los cuadrangulares semifinales, mientras varios equipos se juegan los cupos restantes en las dos últimas jornadas del todos contra todos.

El Independiente Medellín, séptimo con 26 puntos, busca asegurar su lugar entre los ocho cuando visite a Fortaleza, el último de la tabla con 12 unidades y 13 partidos sin ganar. Atlético Nacional, ya clasificado, tendrá su compromiso como local ante Deportivo Pereira.

Millonarios, sexto con 27 puntos, tendrá una salida exigente ante Deportes Tolima, que con 23 unidades necesita ganar para seguir con vida. El encuentro entre Once Caldas y Águilas Doradas es otro de los duelos de la programación sabatina, antes de Nacional-Pereira y del clásico entre América y Deportivo Cali.

¿Dónde ver la fecha 18 por televisión?

Según la programación oficial confirmada por la Dimayor, los diez partidos de la fecha 18 se podrán ver por Win+ Fútbol y por la plataforma de streaming Win Play. Cuatro encuentros tendrán además transmisión por la señal de Win Sports: Fortaleza contra Independiente Medellín, Jaguares contra Atlético Bucaramanga, Alianza contra Llaneros y Junior contra Cúcuta Deportivo.

Tras esta jornada, la fase de todos contra todos de la Liga BetPlay II-2026 cerrará con la fecha 19, en la que quedarán definidos los ocho equipos que disputarán los cuadrangulares semifinales rumbo al título del segundo semestre.

Lea también: Sin Martegani y con Jackson Martínez: los 20 convocados del DIM para enfrentar a Fortaleza

También te puede interesar: ¡A por la clasificación! El DIM visita a Fortaleza este viernes en el Metropolitano de Techo

Programación oficial de la fecha 18