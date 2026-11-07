¡Triunfo agónico! Atlético Nacional venció 4-3 al Pereira en un partidazo en el Atanasio

Resumen: Atlético Nacional venció 4-3 al Deportivo Pereira en el Atanasio por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-II. Fabio Delgado abrió el marcador para la visita; doblete de Alfredo Morelos le dio la vuelta antes del descanso. Marco Pérez empató de penal y Jorge Bermúdez puso el 3-2 al 87, pero William Tesillo igualó al 89 y en el 90+4 un remate de César Haydar, consignado en los registros como autogol del portero Yimy Gómez, le dio el triunfo agónico al líder, que llegó a 39 puntos.

Atlético Nacional sigue firme en el liderato de la Liga BetPlay 2026-II. El equipo verdolaga venció 4-3 al Deportivo Pereira este sábado 7 de noviembre, en un partidazo jugado en el estadio Atanasio Girardot por la fecha 18 del torneo, que tuvo de todo: remontada, polémica, silencios en la tribuna y un desenlace agónico en el tiempo de adición.

Los visitantes sorprendieron temprano. Al minuto 10, Fabio Delgado abrió el marcador para el Pereira tras una asistencia de Ánderson Plata, un golpe que dejó helados a los hinchas que llenaban las tribunas del Atanasio. El conjunto matecaña, con un trabajo con el que pocos contaban, le plantó cara al líder desde el primer minuto.

La respuesta del local llegó por vía de su goleador. Alfredo Morelos empató al minuto 36 y, apenas siete minutos después, al 43, marcó de nuevo para darle la vuelta al partido. Los dos tantos del ‘Búfalo’ llegaron tras asistencias de Juan Manuel Rengifo, y Nacional se fue al descanso ganando 2-1.

Segundo tiempo de locura en el Atanasio

Para la segunda parte, el técnico Lucas González movió el banco: William Tesillo entró por Andrés Reyes en el entretiempo, y al minuto 58 ingresaron James Rodríguez, que había arrancado en el banco, y Mateus Uribe por Elías Cabrera.

Al minuto 63 llegó la polémica de la noche. El árbitro Wilmar Montaño sancionó un penal muy discutido a favor del Pereira, que Marco Pérez —recién ingresado al partido— convirtió para poner el 2-2 y devolverle la incertidumbre al Atanasio.

Cuando el partido entraba en su tramo final, Jorge Bermúdez apareció al minuto 87 para marcar el 3-2 parcial del Pereira, un gol que volvió a dejar en silencio el estadio y que parecía definir la noche a favor de los aurirrojos.

Pero Nacional no se entregó. Al minuto 89, William Tesillo empató 3-3 con un golazo inesperado, tras asistencia de Jorman Campuzano, y le devolvió la vida a la hinchada verdolaga.

Y cuando todo parecía decantado en el empate, llegó el desenlace agónico: en el cuarto minuto de adición, un remate de César Haydar se convirtió en el 4-3 definitivo. El balón terminó en el fondo del arco después de estrellarse en el portero Yimy Gómez, y los registros del partido consignaron el tanto como autogol. El Atanasio explotó: el líder se llevaba una victoria de esas que valen más que tres puntos.

Líder sin importar lo que pase en Cali

Con este triunfo, Atlético Nacional llegó a 39 puntos en la tabla de posiciones y se mantiene en la punta de la Liga BetPlay sin importar el resultado del clásico vallecaucano entre América de Cali y Deportivo Cali, cuyo inicio se retrasó por el fuerte aguacero que cayó sobre el estadio Pascual Guerrero. América, segundo con 35 unidades, ya no puede superar al verde en esta fecha.

Los números del partido reflejan el dominio verdolaga: 73 % de posesión del balón y 24 remates, contra 11 del Pereira, que a pesar de la derrota dejó una imagen de entrega y llegó a soñar con el batacazo.

Nacional, que venía de empatar 1-1 con Bucaramanga en el Montanini, sigue así su paso firme en la recta final de la fase regular, con la clasificación a los cuadrangulares cada vez más cerca y el liderato asegurado una fecha más.

El triunfo también mantiene vivo otro objetivo de la temporada: el equipo de Lucas González sigue en la carrera por el récord de puntos en un mismo año en el fútbol colombiano, una marca que ilusiona a la hinchada verdolaga y que pasaba por no dejar escapar puntos en casa ante un rival que llegaba tranquilo, ya alejado del descenso.

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