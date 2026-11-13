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    • Didier Hernando Higuita Cardona desapareció en Medellín

    Didier Hernando Higuita Cardona, de 36 años, desapareció el 10 de noviembre de 2026 en el barrio Castilla de Medellín.

    Publicado por: Juan Manuel

    Didier Hernando Higuita Cardona desapareció en Medellín
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    Didier Hernando Higuita Cardona desapareció en Medellín

    Resumen: Didier Hernando Higuita Cardona, de 36 años, desapareció el 10 de noviembre de 2026 en el barrio Castilla de Medellín. Cualquier información sobre su paradero puede reportarse al celular 318 532 17 33 o al teléfono 5903108, extensiones 41665, 41709 y 41825.

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    Didier Hernando Higuita Cardona, de 36 años de edad, de sexo masculino y nacionalidad colombiana, se encuentra desaparecido desde el martes 10 de noviembre de 2026 en el barrio Castilla de Medellín, Antioquia.

    De acuerdo con la ficha de búsqueda, vestía un jean gris oscuro, un buzo azul oscuro, una camiseta verde y chanclas azules con blanco.

    Si tiene información que permita establecer su paradero, puede comunicarse con la Sección de Policía Judicial del CTI Medellín, Grupo de Desaparecidos, al teléfono 5903108, extensiones 41665, 41709 y 41825, o al celular 318 532 17 33. También puede dirigirse a la carrera 64 C # 67-300, bloque H, piso 4, en Medellín.

    Didier Hernando Higuita Cardona desapareció en Medellín


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