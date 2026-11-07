Resumen: La Alcaldía de Ciudad Bolívar alertó sobre un correo electrónico fraudulento que circula desde la cuenta institucional del Archivo Municipal con el asunto 'Auto Admite Acción de Tutela Rdo 2026-00226'. Las autoridades recomiendan no abrirlo, no descargar archivos adjuntos ni ingresar a enlaces, y eliminarlo de inmediato para evitar virus en los dispositivos.

Ojo: correo fraudulento con falsa acción de tutela circula a nombre de la Alcaldía de Ciudad Bolívar

La Alcaldía de Ciudad Bolívar, en el suroeste de Antioquia, emitió una alerta de seguridad digital tras identificar la circulación de un correo electrónico fraudulento que está llegando a los ciudadanos desde la cuenta institucional del Archivo Municipal.

El mensaje tiene como asunto «Auto Admite Acción de Tutela Rdo 2026-00226» y simula una notificación judicial: en su interior aparece el escudo de la República de Colombia y el nombre de un supuesto juzgado promiscuo municipal, con el texto «Se notifica Auto por medio del cual se admite la presente acción de tutela».

Según la Administración Municipal, este correo malicioso puede representar un riesgo para los dispositivos de quienes lo reciban, pues busca instalar virus y otros programas maliciosos en computadores y teléfonos celulares, con posibles afectaciones a la seguridad de la información.

Así puede reconocer el correo fraudulento

El mensaje fraudulento llega desde el correo institucional del Archivo del municipio y, para generar confianza, usa el formato de una comunicación judicial, con el escudo de la Rama Judicial del Poder Público y la firma de un juzgado. La Alcaldía advirtió que su contenido es malicioso.

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Por esta razón, las autoridades recomendaron a la comunidad no abrir el correo, evitar descargar archivos adjuntos o ingresar a los enlaces que pueda contener y eliminarlo de inmediato.

Si usted ya abrió el mensaje o descargó algún archivo, lo recomendable es cambiar las contraseñas de sus cuentas, hacer un análisis antivirus del dispositivo y marcar el remitente como correo no deseado.

La Alcaldía ya adelanta acciones para mitigar el riesgo

La Administración Municipal indicó que ya se encuentra adelantando las acciones pertinentes para mitigar el riesgo y atender la situación con la cuenta afectada. Además, invitó a los ciudadanos a compartir la alerta con familiares, amigos y conocidos, para evitar que más personas puedan verse afectadas por este correo fraudulento.

No es la primera vez que el municipio enfrenta un hecho de seguridad digital: en diciembre de 2025, el alcalde León Darío Acevedo denunció un ataque cibernético contra las cuentas oficiales de la Alcaldía, del que se robaron más de 460 millones de pesos, dinero que luego fue recuperado en su totalidad.

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Este tipo de engaños suele usar asuntos de apariencia legal, como supuestas acciones de tutela o notificaciones judiciales, para generar alarma y que las personas abran los mensajes sin sospechar. Ante cualquier correo sospechoso, la recomendación es verificar el remitente, desconfiar de mensajes que pidan descargar archivos o ingresar a enlaces y confirmar la información por los canales oficiales de la entidad.