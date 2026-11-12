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Resumen: Qué cambia en Ciudad Bolívar por las Fiestas del Arriero: horarios para motos, nuevos puntos de salida del transporte y calles con parqueo prohibido.

Medidas de movilidad en Ciudad Bolívar: las motos no podrán rodar de noche en las Fiestas del Arriero

Las medidas de movilidad para las Fiestas del Arriero ya rigen en Ciudad Bolívar, en el Suroeste de Antioquia. La Alcaldía estableció, mediante la Resolución N.º 6603 del 9 de noviembre de 2026, restricciones para las motos, nuevos puntos de salida del transporte público y calles donde no se puede estacionar entre el 11 y el 17 de noviembre.

Las disposiciones buscan organizar el tránsito y facilitar el desplazamiento durante la versión 80 de las Fiestas del Arriero, que se celebran del 10 al 16 de noviembre con actividades culturales, deportivas, gastronómicas y conciertos de entrada gratuita.

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Medidas de movilidad para motos: ¿cuál es la restricción?

Las motocicletas no podrán circular en el área urbana del municipio entre las 8:00 de la noche y las 5:00 de la mañana. La medida va desde el 11 hasta el 17 de noviembre.

Quienes trabajan en moto, incluidos los mototaxistas, deberán solicitar una autorización para moverse en esas horas. Para obtenerla tienen que presentar una certificación de la empresa o de la actividad laboral que desempeñan y llevar el permiso para mostrarlo cuando las autoridades de tránsito lo pidan.

¿Dónde quedaron los puntos de salida de camperos y taxis?

Desde las 4:00 de la tarde del 11 de noviembre, los vehículos de servicio público de la Cooperativa Cotracibol tienen nuevos lugares para estacionar y recoger pasajeros:

Las rutas hacia La Linda, Los Monos y Bolívar Arriba salen desde la calle 52 (calle Primera), entre las carreras 50 y 51.

La ruta hacia Bolombolo sigue en la carrera 49, entre las calles 51 (calle Segunda) y 52 (calle Primera).

Los vehículos hacia San Bernardo de los Farallones y La Arboleda se ubican en la calle 49 (calle Cuarta) con carrera 47, en el sector de La Estación.

Los taxis urbanos mantienen su punto en la calle 51, entre las carreras 50 y 52, y su salida hacia la calle 52 es por la carrera 50.

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Calles donde no se puede parquear durante las fiestas

Queda prohibido estacionar cualquier tipo de vehículo en las calles 48 (calle Quinta), 49 (calle Cuarta), 50 (calle Tercera), 51 (calle Segunda) y 52 (calle Primera), y en sus respectivas carreras, desde el sector de La Estación hasta La Cumbre, dentro del perímetro urbano.

La restricción va desde las 12:00 de la medianoche del 11 de noviembre hasta las 11:59 de la noche del 16 de noviembre. Los conductores deben usar los parqueaderos públicos habilitados. Los vehículos que incumplan podrán ser sancionados, inmovilizados y llevados al Parqueadero Municipal.

La Alcaldía también advirtió que durante las fiestas puede haber cierres temporales de vías donde se realicen actividades especiales. Pidió a los conductores atender las indicaciones de las autoridades y los anuncios oficiales.

La programación de las fiestas incluye conciertos y presentaciones en la noche, algunas con inicio después de las 9:00 p. m. Por eso, quienes lleguen de otros municipios deben organizar con tiempo el regreso y tener en cuenta que las medidas de movilidad cubren la franja entre las 8:00 de la noche y las 5:00 de la mañana.

Las autoridades invitaron a habitantes y visitantes a planear sus desplazamientos, respetar las restricciones y usar los sitios autorizados de estacionamiento para evitar contratiempos. La restricción para las motos aplica hasta el 17 de noviembre de 2026 y la de parqueo, hasta el 16 de noviembre.