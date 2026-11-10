¡Antioquia se levanta! 2.000 familias ya reciben ayudas para recuperar sus casas tras el terremoto

Foto: Gobernación de Antioquia

Resumen: La Gobernación de Antioquia informó que cerca de 2.000 familias de 36 municipios ya reciben ayudas para reparar sus viviendas tras el terremoto del 10 de agosto. La estrategia 'Antioquia se levanta', liderada por la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA), ha entregado 7.500 toneladas de materiales con una inversión superior a $7.200 millones y ya culminó la reparación de 120 casas en nueve municipios del Suroeste antioqueño.

¡Buenas noticias para Antioquia! Tres meses después del terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto, la reconstrucción de las viviendas afectadas en el departamento sigue avanzando y ya muestra resultados concretos: la Gobernación informó que cerca de 2.000 familias han recibido ayudas para recuperar sus hogares.

El balance lo entregó la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA), que lidera la estrategia ‘Antioquia se levanta’. De acuerdo con el reporte, 1.959 familias en 36 municipios del departamento han sido beneficiadas con la entrega de materiales destinados a la reparación de inmuebles y a la construcción de nuevas soluciones habitacionales para las comunidades damnificadas.

En total, hasta la fecha se han distribuido 7.500 toneladas de materiales de construcción, con una inversión que supera los $7.200 millones. Estos recursos hacen parte de las acciones que se adelantan para ayudar a las comunidades que sufrieron daños en sus casas a causa del movimiento telúrico, uno de los más fuertes que se recuerdan en el país.

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La iniciativa busca que las familias afectadas puedan recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad de sus viviendas, mediante un trabajo conjunto entre las administraciones municipales, las comunidades y diferentes organizaciones del sector privado que se han sumado a la recuperación del departamento desde los primeros días de la emergencia.

Uno de los principales avances de esta estrategia es la culminación de las obras de reparación en 120 viviendas ubicadas en Caramanta, Betania, Ciudad Bolívar, Andes, Hispania, Nariño, Anzá, Tarso y Jardín, municipios en los que las familias ya han comenzado a recuperar sus hogares tras las afectaciones ocasionadas por el sismo. En esos territorios, las cuadrillas de trabajo siguen de puerta en puerta para atender los casos que aún están pendientes.

Las intervenciones incluyen trabajos de mejoramiento y reparación de las estructuras afectadas, especialmente en elementos como muros y techos, con el propósito de recuperar la estabilidad de las edificaciones y de que las familias puedan volver a habitarlas con tranquilidad, sin el riesgo de que una nueva emergencia las sorprenda en condiciones de vulnerabilidad.

Carlos Mario Zuluaga Gómez, gerente de VIVA, explicó que el modelo de reconstrucción se basa en la cooperación entre diferentes actores, lo que ha permitido ampliar la capacidad de respuesta en los territorios más golpeados por la emergencia y acelerar la entrega de las ayudas.

“Hemos logrado, de la mano de los municipios, articular un modelo en el que todos ponemos. Desde VIVA estamos entregando los materiales, los municipios la mano de obra no calificada con el apoyo de profesionales, las comunidades también ponen mano de obra y otras entidades”, señaló el funcionario.

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La recuperación de las viviendas también ha contado con el respaldo de importantes empresas y organizaciones que han aportado recursos y capacidades para atender a las familias damnificadas. Entre los aliados de la estrategia se encuentran Comfama, Grupo Argos, Proantioquia, la Federación de Cafeteros y Pintuco, entidades que han contribuido a fortalecer las acciones de reconstrucción en los municipios afectados y que, según la Gobernación, seguirán sumando esfuerzos en la siguiente fase del proceso.

Vale recordar que el terremoto del 10 de agosto dejó un panorama doloroso en Antioquia: más de 3.000 casas destruidas, según el balance entregado en su momento por el DAGRAN, y varios municipios del Suroeste, como Andes, tuvieron que declarar calamidad pública por la magnitud de los daños en vivienda. Desde entonces, la Gobernación puso en marcha la estrategia ‘Antioquia se levanta’, que primero anunció 500 subsidios para los damnificados y después empezó la intervención de las primeras viviendas, un proceso que hoy ya alcanza a miles de familias.

Con estas acciones, la Gobernación de Antioquia busca continuar el proceso de recuperación habitacional en los municipios afectados por el sismo, mientras avanza la articulación de esfuerzos institucionales, comunitarios y empresariales para atender a las familias que aún necesitan reparar o reconstruir sus viviendas y volver a la normalidad.