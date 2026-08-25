Resumen: La Gobernación de Antioquia inició la recuperación de viviendas afectadas por el terremoto con una primera entrega de 96 toneladas de materiales para 268 hogares de Caramanta, Betania e Hispania. Los trabajos se enfocarán en reparar techos, cubiertas, muros y otras zonas dañadas, mientras las alcaldías aportarán la mano de obra. En total, 4.090 viviendas reportaron afectaciones en el departamento tras el sismo.

¡Arranca la recuperación! 268 viviendas afectadas por el terremoto serán intervenidas en Antioquia

La recuperación de las viviendas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto ya comenzó en Antioquia. En esta primera etapa, las autoridades departamentales priorizaron 268 hogares de Caramanta, Betania e Hispania, municipios del Suroeste que recibirán materiales para atender los daños más urgentes.

Para poner en marcha las obras, la Gobernación de Antioquia movilizó 96 toneladas de materiales de construcción a través del Banco Virtual de Materiales de VIVA, la empresa de vivienda del departamento. Los insumos serán destinados principalmente a la reparación de cubiertas y techos, así como a la reposición de muros y otras adecuaciones requeridas en los inmuebles afectados.

La distribución corresponde a 129 viviendas en Caramanta, 51 en Betania y 88 en Hispania. Las alcaldías, por su parte, aportarán la mano de obra local para ejecutar los trabajos, de acuerdo con los compromisos establecidos con la administración departamental.

96 toneladas de materiales llegaron al Suroeste

La primera entrega está compuesta por 29.506 ladrillos y adobes, 726 sacos de cemento, 2.522 listones y largueros de madera, 2.277 tejas y 847 varillas de acero. Con estos elementos se busca comenzar las intervenciones necesarias en los hogares que presentan daños y avanzar hacia su recuperación.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destacó el inicio de esta fase y el trabajo conjunto con las administraciones municipales. “Por medio del Banco Virtual de Materiales de la empresa de vivienda Antioquia VIVA, las familias afectadas por el sismo ya están recibiendo las ayudas. Las alcaldías aportarán la mano de obra local, como fue su compromiso, para iniciar de inmediato las reparaciones. Estamos donde los antioqueños nos necesitan”, aseguró.

Las obras contemplan diferentes tipos de intervención, según las condiciones de cada inmueble, entre ellas la reparación de cubiertas, la reposición de muros y adecuaciones locativas. La intención es que las viviendas que puedan ser recuperadas vuelvan a ofrecer condiciones adecuadas para sus habitantes.

El gerente de VIVA, Carlos Mario Zuluaga, explicó que esta entrega permite avanzar desde la evaluación de los daños hacia la ejecución de las reparaciones. “Pasar del diagnóstico a la acción en pocos días demuestra la capacidad técnica y operativa del Gobierno de Antioquia, las alcaldías municipales y las empresas privadas para acompañar a nuestras familias en momentos difíciles”, enfatizó.

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Caramanta y Betania avanzan con las primeras intervenciones

En Caramanta, uno de los principales requerimientos está relacionado con la recuperación de techos y cubiertas. El alcalde Juan Esteban Correa Cárdenas señaló que el municipio logró establecer el convenio para disponer de los materiales y atender las necesidades más urgentes de las familias damnificadas.

“Logramos firmar, en tiempo récord, el convenio para disponer de materiales y atender las necesidades más urgentes de las familias afectadas, especialmente en la reparación de cubiertas y techos, con madera y tejas”, manifestó el mandatario local.

En Betania también comenzaron las acciones dentro de esta primera fase. El alcalde Diego Guerra Gutiérrez destacó que los recursos permitirán avanzar en la recuperación de los hogares que sufrieron daños durante el sismo y ofrecer una respuesta a las familias afectadas.

Más de 4.000 viviendas fueron afectadas por el sismo

Los trabajos que comenzaron en estos tres municipios hacen parte de una respuesta de mayor alcance en Antioquia. De acuerdo con el balance de las autoridades, 4.090 viviendas reportaron afectaciones tras el terremoto, de las cuales 33 quedaron completamente colapsadas.

La emergencia también dejó daños en otros sectores. El reporte registra 777 centros educativos afectados, además de 30 centros hospitalarios, 72 iglesias o espacios religiosos, 17 vías o puentes y 162 equipamientos no habitacionales.

Ante la magnitud de las afectaciones, la Gobernación declaró la Calamidad Pública Departamental para fortalecer la respuesta institucional y poner en marcha las acciones de recuperación en los 107 municipios que reportaron daños.

La intervención de los primeros 268 hogares marca el comienzo de las obras de reparación de viviendas dentro de esta estrategia departamental. El proceso se desarrolla con la participación de la Gobernación, VIVA, las alcaldías y las comunidades, mientras avanzan las acciones destinadas a atender los daños ocasionados por el terremoto.