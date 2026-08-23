Resumen: El gobernador Andrés Julián Rendón anunció el arranque oficial de las obras de reparación de viviendas. Los municipios de Caramanta, Betania e Hispania fueron los primeros en recibir los insumos.

A dos semanas del terremoto, inicia la reconstrucción en el Suroeste: Gobernación entrega 96 toneladas de materiales

Minuto30.com .- Las comunidades del Suroeste de Antioquia comienzan a ver una luz de esperanza tras la emergencia causada por el reciente movimiento telúrico. En las últimas horas, la Gobernación departamental oficializó el inicio de la fase de reconstrucción de las viviendas y edificaciones que resultaron gravemente afectadas por el sismo.

Ayudas de gran magnitud

Para materializar esta etapa de recuperación, la administración departamental coordinó un importante despliegue logístico que permitió el envío de 96 toneladas de materiales de construcción.

Estos insumos, vitales para las obras de infraestructura, ya llegaron a Caramanta, Betania e Hispania, tres de los municipios que reportaron mayores daños estructurales tras la emergencia.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, fue el encargado de confirmar la noticia y enviar un parte de tranquilidad a las familias damnificadas a través de su cuenta de X (antes Twitter).

«Paisanos, iniciamos la fase de reconstrucción de viviendas afectadas por el terremoto en el Suroeste. Llegaron a Caramanta, Betania e Hispania 96 toneladas de materiales que permitirán a las alcaldías adelantar de inmediato las reparaciones de edificaciones afectadas», destacó el mandatario.

Obras inmediatas en manos de las alcaldías

Con la llegada exitosa de este robusto cargamento, la responsabilidad operativa pasa ahora a las administraciones municipales. Las alcaldías locales de Caramanta, Betania e Hispania tienen la directriz y la capacidad instalada para arrancar de manera inmediata con las cuadrillas de reparación.

El objetivo de esta rápida intervención articulada entre la Gobernación y los municipios es garantizar el pronto retorno de las familias damnificadas a sus hogares, asegurando que las estructuras cumplan nuevamente con todas las condiciones de habitabilidad y seguridad.