Resumen: La Gobernación de Antioquia reiteró las recompensas por información que permita capturar a cabecillas que delinquen en el Suroeste. Ofrece hasta $500 millones por alias Soldado y hasta $500 millones por alias Barcelona; hasta $200 millones por Freddy Roca, hasta $100 millones por Tato y hasta $50 millones por Tigre y Pantera. El anuncio se hizo en un Consejo de Seguridad realizado el 3 de noviembre en Andes con autoridades de nueve municipios, en medio de la preocupación por el reclutamiento de nuevos integrantes y la disputa por rentas ilegales.

Recompensas por los cabecillas del Suroeste antioqueño: estos son los criminales más buscados

Las recompensas por información que permita capturar a varios cabecillas del Suroeste antioqueño llegan hasta los $500 millones. La oferta económica pone en la mira a seis alias señalados de integrar estructuras que delinquen en esta subregión, en medio de la preocupación por las disputas criminales y el reclutamiento de nuevos integrantes.

Los montos fueron reiterados durante el Consejo de Seguridad realizado el 3 de noviembre de 2026 en Andes, con participación de autoridades de nueve municipios. El propósito del encuentro fue revisar el orden público y definir acciones frente a los grupos que buscan controlar las rentas ilegales del territorio.

La información que buscan las autoridades debe permitir avanzar en la ubicación y captura de los señalados cabecillas. La lista incluye integrantes del Clan del Golfo y de La Terraza, dos de las estructuras mencionadas en el balance de seguridad de la subregión.

Las recompensas y los alias más buscados

El monto más alto corresponde a alias «Soldado», señalado como cabecilla del Clan del Golfo. Por información que permita su captura, la Gobernación de Antioquia reiteró una recompensa de hasta $500 millones.

La misma suma, hasta $500 millones, se ofrece por alias «Barcelona», identificado por las autoridades como cabecilla de La Terraza. Se trata de dos ofertas individuales: el anuncio contempla ese tope para cada uno de los dos señalados integrantes de las estructuras ilegales.

La lista de recompensas también contempla hasta $200 millones por alias «Freddy Roca», del Clan del Golfo. A este nombre se suma alias «Tato», por quien ofrecen hasta $100 millones y a quien las autoridades señalan de estar relacionado con tareas de reclutamiento.

Por alias «Tigre» y alias «Pantera», también vinculados por las autoridades a esa organización criminal, el monto anunciado es de hasta $50 millones. Los seis alias hicieron parte de la información presentada al cierre del encuentro en Andes.

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El llamado de las autoridades se centra en la colaboración ciudadana para conseguir información que ayude a detener a estos cabecillas. Los valores divulgados son topes de las ofertas económicas reiteradas durante el consejo, no anuncios de capturas ni pagos ya realizados.

La disputa criminal y la alerta por reclutamiento

El Consejo de Seguridad reunió a representantes de Andes, Betania, Ciudad Bolívar, Hispania, Jardín, Jericó, Pueblorrico, Salgar y Tarso. En esas localidades se revisó la presencia de estructuras como el Clan del Golfo, La Terraza y El Mesa, así como la presión que ejercen sobre las comunidades.

De acuerdo con el balance divulgado del encuentro, esos nueve municipios suman 17 homicidios más en lo corrido del año frente al mismo periodo de 2025. Las autoridades relacionan ese incremento con los enfrentamientos de estructuras ilegales por el control del microtráfico y otras rentas criminales en el Suroeste.

Otra de las alertas abordadas fue el presunto reclutamiento de nuevos integrantes. Según explicó la Gobernación, estas actividades estarían relacionadas con la presión de la Fuerza Pública y los organismos judiciales sobre los grupos que operan en la subregión.

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En ese contexto fue mencionado alias «Tato», señalado de buscar personas para incorporarlas a la estructura. La alerta fue expuesta por el gobernador Andrés Julián Rendón al explicar las condiciones de seguridad analizadas con las autoridades locales y los organismos encargados de enfrentar esas actividades.

Así, las recompensas quedaron como una de las medidas reiteradas frente a los cabecillas señalados en el Suroeste. El foco está en conseguir información para su captura, mientras las autoridades de los nueve municipios coordinan acciones contra las estructuras que se disputan las rentas ilegales de la subregión.