¡Bienvenido, Mattia! Laura Tobón presentó a su segundo hijo con emotivas imágenes

Foto: Instagram

Resumen: Laura Tobón anunció el 10 de noviembre el nacimiento de Mattia, su segundo hijo con Álvaro Rodríguez, con emotivas imágenes del parto en Instagram. El bebé, cuyo nombre significa regalo de Dios, llegó por parto inducido en la semana 40 y convierte a Lucca en hermano mayor.

Laura Tobón ya es mamá por segunda vez. La presentadora y modelo colombiana anunció este lunes 10 de noviembre el nacimiento de Mattia, su segundo hijo junto a su esposo, Álvaro Rodríguez, y lo hizo con una publicación que emocionó a sus millones de seguidores en Instagram.

La noticia se conoció a través de un posteo conjunto de la pareja, en el que compartieron las primeras imágenes de la llegada del bebé. El material muestra momentos del parto y los primeros instantes de Mattia en brazos de sus papás, en una clínica donde la presentadora fue atendida por el equipo médico que la acompañó durante el proceso.

«Bienvenido a nuestras vidas, Mattia», escribió Tobón al inicio del mensaje dedicado a su hijo, en el que también reveló el significado del nombre que eligieron: un «regalo de Dios».

Un hermano mayor que ya lo esperaba

La llegada de Mattia abre una etapa nueva para toda la familia y, en especial, para Lucca, el primer hijo de la pareja, nacido el 29 de diciembre de 2021, que desde ahora asume su rol de hermano mayor. Así lo contaron los propios papás en el anuncio: «Soñamos tanto contigo, te imaginamos tantas veces y hoy, por fin, podemos tenerte en nuestros brazos. Lucca por fin será hermano mayor».

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En el mismo mensaje, los nuevos padres le hicieron una promesa al recién nacido: «Prometemos cuidarte, protegerte, acompañarte y hacerte sentir amado todos y cada uno de los días de tu vida».

Tobón también dejó ver lo especial que fue el momento para ella. «Hoy entiendo más que nunca que los tiempos de Dios son perfectos, porque no pudiste haber llegado en un momento más lindo a nuestras vidas», agregó.

Un parto inducido tras llegar a la semana 40

Horas antes del anuncio, la presentadora ya había contado en sus redes que estaba en la clínica lista para recibir a su hijo. Llegó a la semana 40 de gestación y, como el bebé parecía estar muy cómodo, los médicos optaron por un parto inducido. «Mattia está tan cómodo que vamos por parto inducido», escribió entonces, entre los nervios y la felicidad de los últimos momentos antes de conocerlo.

Álvaro Rodríguez también mantuvo al tanto a los seguidores durante el trabajo de parto y comentó que su esposa había alcanzado cuatro centímetros de dilatación. Pocas horas después llegó la noticia que todos esperaban: Mattia ya estaba en casa.

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Un embarazo anunciado en junio

Fue en junio de 2026 cuando Tobón reveló que esperaba su segundo hijo, una noticia que guardó durante varias semanas mientras confirmaba que el embarazo avanzaba bien. Más adelante, la pareja contó que esperaba otro niño; la presentadora confesó entonces que ella estaba convencida de que sería una niña, mientras su esposo y Lucca apostaban por un niño. Al final, los dos hombres de la casa tenían razón.

Durante este segundo embarazo, Laura contó que lo vivió con más tranquilidad y experiencia frente a los cambios físicos y emocionales de la gestación. También adelantó que su esposo y su mamá serían sus principales apoyos durante el posparto.

Desde el nacimiento de Lucca, la vida familiar de Tobón ha sido protagonista frecuente de sus publicaciones, y la llegada de Mattia no fue la excepción: el anuncio acumuló en pocas horas miles de reacciones y mensajes de felicitación de seguidores y colegas del medio, que celebraron con la pareja la llegada del nuevo integrante.

Con Mattia, la presentadora y el empresario Álvaro Rodríguez consolidan la familia que empezaron a construir con su matrimonio y que hoy crece a cuatro integrantes, entre la alegría de sus seguidores, que acompañaron cada etapa del embarazo desde el primer anuncio.