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    ¡Sorpresa! La actriz Anne Hathaway revela su «gran secreto» y deja al mundo boquiabierto

    El anuncio personal llega mientras la estrella de Hollywood mantiene una apretada agenda de trabajo

    Publicado por: SoloDuque

    Anne Hathaway
    Foto tomada de @annehathaway
    ¡Sorpresa! La actriz Anne Hathaway revela su «gran secreto» y deja al mundo boquiabierto

    Resumen: El anuncio personal llega mientras la estrella de Hollywood mantiene una apretada agenda de trabajo, la cual incluye la promoción de proyectos como El diablo viste a la moda 2 y Mother Mary

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La reconocida actriz estadounidense Anne Hathaway, de 43 años, sorprendió a sus seguidores al confirmar que se convertirá en madre por tercera vez junto a su esposo, Adam Shulman, coincidiendo con un momento de gran actividad en su carrera.

    La actriz compartió la noticia este viernes 19 de junio mediante un video en su cuenta de Instagram, donde mostró por primera vez su vientre de embarazada.

    La publicación, musicalizada con el tema Baby I’m Yours de Barbara Lewis, y está acompañada por una descripción con la frase «Bebé, soy tuya».

    Hathaway y Shulman, casados desde el año 2012, ampliarán su hogar que ya cuenta con dos hijos: Jonathan (el primogénito) y Jack (actualmente de seis años).

    anne hataweys secreto

    Agenda laboral ininterrumpida

    El anuncio personal llega mientras la estrella de Hollywood mantiene una apretada agenda de trabajo, la cual incluye la promoción de proyectos como El diablo viste a la moda 2 y Mother Mary.

    Adicionalmente, en los próximos meses tiene previsto el lanzamiento de producciones cinematográficascomo La Odisea y The End of Oak Street.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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