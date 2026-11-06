Juanes sacó «25 Aniversario», el disco que empaca un cuarto de siglo de himnos

Resumen: Juanes lanzó «25 Aniversario», su primera colección de grandes éxitos con 25 canciones que recorren su carrera. El lanzamiento llega días antes de los Latin Grammy y de sus conciertos en Medellín y Bogotá.

El 6 de noviembre de 2026, Juanes estrenó 25 Aniversario, su primera colección de grandes éxitos y el disco con el que el cantautor paisa celebra un cuarto de siglo de carrera solista. El lanzamiento, a cargo de Universal Music Latino, ya está disponible en las plataformas digitales y también tiene ediciones en CD y vinilo abiertas para pedido, pensadas para los coleccionistas.

El álbum reúne 25 canciones que recorren las distintas etapas de la trayectoria del artista, temas que, según la compañía discográfica, «han trascendido generaciones y continúan conectando con fans alrededor del mundo». Juanes, definido por la revista Billboard como «el artista latino de rock/pop más importante del siglo XXI», agradeció a sus seguidores en el comunicado del lanzamiento.

«Han sido 25 años de música y contando. Gracias por tantas alegrías y por acompañarme en cada paso del camino. Gracias siempre a todos mis fans por hacer que mis canciones sigan viajando en el tiempo, ustedes siempre llenan de vida mi música», expresó el artista.

Ángel Kaminsky, presidente de A&R y Artist Relations para Universal Latin America y la península ibérica, destacó el peso del lanzamiento: «A lo largo de estos 25 años, Juanes, con su guitarra y su pluma, ha derribado fronteras, llevando la esencia de Colombia al mundo, redefiniendo el rock y las raíces latinas. Este disco no es solo un grandes éxitos, es un viaje por la evolución de nuestra identidad cultural».

¿Qué canciones trae 25 Aniversario?

El compilado abre con Fíjate Bien, uno de los primeros sencillos de Juanes y recordado por su reflexión alrededor de las minas antipersona. Aquel primer disco le valió al artista siete nominaciones al Latin Grammy, incluido el reconocimiento como mejor nuevo artista, y marcó el inicio de una carrera que hoy suma más de medio centenar de postulaciones a esos premios.

A partir de ahí, la colección avanza por algunos de los himnos del pop rock en español que consolidaron su carrera, como La Camisa Negra y A Dios Le Pido, junto a baladas de amplio reconocimiento como Es Por Ti, Fotografía y Para Tu Amor, además de otros clásicos de sus primeros álbumes.

De su catálogo, tres discos concentran la mayor cantidad de canciones seleccionadas. Un Día Normal (2002), el más exitoso de su carrera, encabeza la lista con seis temas; le siguen, con cuatro canciones cada uno, Mi Sangre (2004) y La Vida Es Un Ratico (2007). En conjunto, estos tres álbumes aportan 14 de las 25 canciones del recopilatorio, más de la mitad del repertorio, lo que confirma el peso de su primera década como solista.

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La selección también recoge la etapa en la que Juanes exploró con más profundidad las fusiones entre sus influencias folclóricas y elementos de producción contemporánea, con canciones como Yerbatero, Fuego y La Luz, y llega hasta la actualidad con Ojalá, tema del álbum Vida Cotidiana que refleja un regreso a las raíces orgánicas del rock.

El repertorio incluye además referencias a JuanesTeban, su más reciente álbum de estudio, un proyecto que explora la dualidad entre la luz y la oscuridad y que le sumó al artista las nominaciones número 50 y 51 de su carrera al Latin Grammy.

Juanes cerrará el 2026 con gira y Latin Grammy

El lanzamiento llega en una semana clave para el paisa: el próximo 12 de noviembre se celebrará la gala de los Latin Grammy, a la que llega nominado, y días después regresará a su tierra para un concierto que él mismo ha calificado como histórico.

El 14 de noviembre, Juanes será el encargado de inaugurar el DAVIarena, el nuevo escenario para espectáculos ubicado en el municipio de Sabaneta, en el área metropolitana de Medellín. El recinto, con capacidad para 17.200 personas, verá al cantautor tocar sus más grandes éxitos en lo que marcará su regreso a su ciudad natal, dentro del Juanes World Tour 2026.

«He esperado toda la vida por este momento, Medellín necesitaba esto», expresó el cantante durante la presentación oficial del recinto, que también recibirá en su primera temporada a artistas como Rubén Blades, Kris R, Chayanne, Beéle, Martin Garrix y Alcolirykoz.

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Tras el concierto en el área metropolitana, la gira continuará el 20 de noviembre en El Corazón de Bogotá Arena, el escenario capitalino antes conocido como Movistar Arena, para cerrar un año en el que el artista no se ha bajado de los escenarios.

Con 25 Aniversario, Juanes empaca en un solo disco las canciones que marcaron a varias generaciones, justo antes de cerrar el 2026 frente a su público y con la mirada puesta en una nueva edición de los premios que lo han reconocido desde sus inicios.