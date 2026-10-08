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    ¡Ojo con el horario! El Metro de Medellín tendrá operación especial por masivos festivales

    ¡Movilidad asegurada para los conciertos! Conoce los horarios especiales, estaciones habilitadas y los cambios que tendrá el metro.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Ojo con el horario! El Metro de Medellín tendrá operación especial por masivos festivales

    Resumen: El Metro de Medellín tendrá horarios especiales con extensión nocturna y apertura anticipada los días 11 y 12 de octubre por los festivales EDC y Altavoz.

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    Con motivo de la realización simultánea del Electric Daisy Carnival (EDC) y el Festival Internacional Altavoz, el sistema masivo de transporte de la capital antioqueña anunció una serie de modificaciones logísticas para garantizar la movilidad de los asistentes.

    A través de un comunicado, la empresa Metro de Medellín implementará una operación especial durante las jornadas del domingo 11 y el lunes 12 de octubre, extendiendo sus horarios tanto al cierre de la jornada como en la madrugada.

    De acuerdo con los lineamientos operativos, el servicio comercial en las líneas A y B se prolongará hasta las 11:30 p.m., estableciendo que en el tramo final comprendido entre las 10:50 p.m. y el cierre, el acceso de pasajeros se realizará exclusivamente por la estación Universidad.

    Lea también: ¡Se armó el festival! Conoce los escenarios que abren sus puertas a atletas por la llegada del EDC a Medellín

    Asimismo, para facilitar el retorno de los usuarios tras los eventos, la red del metro abrirá sus puertas de forma anticipada a las 3:30 a.m. durante las madrugadas de ambos días, permitiendo el ingreso únicamente a través de la estación Estadio y habilitando puntos estratégicos específicos para los descensos en diversas zonas de la subregión.

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    Las autoridades recordaron que esta ampliación horaria cobijará únicamente a los trenes de las líneas A y B, quedando excluidos el tranvía, los cables aéreos, las líneas de buses y las cuencas alimentadoras, las cuales mantendrán su programación habitual.

    Finalmente, la empresa del metro hizo un llamado a la ciudadanía para planear sus viajes con antelación, mantener recargados los medios de pago, evitar el consumo de sustancias prohibidas y acatar estrictamente las normas de la Cultura Metro para asegurar una convivencia armónica durante los masivos desplazamientos.

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