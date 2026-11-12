¿Adiós al Tiburón? Fydriszewski habría acordado su salida de Junior, a falta de firma

Imagen de archivo. Foto: Junior

Resumen: Francisco Fydriszewski y Junior buscarían terminar anticipadamente su contrato, vigente hasta junio de 2029. La versión de un acuerdo sigue pendiente de firma y no hay un nuevo destino anunciado para el delantero argentino.

La continuidad de Francisco Fydriszewski en Junior de Barranquilla estaría cerca de llegar a su fin. De acuerdo con Deportes RCN, el delantero argentino y el club negocian la terminación anticipada del contrato que los une hasta junio de 2029. La versión que circula este jueves 12 de noviembre señala que existiría un acuerdo para rescindir el vínculo, aunque todavía faltaría la firma para formalizar la salida.

La precisión es importante: no se trataría de una renuncia unilateral del atacante, sino de una desvinculación acordada entre las partes. Mientras no se complete ese trámite, el panorama debe leerse como una negociación y no como una salida oficialmente consumada. El futbolista, de 33 años, quedaría en condición de agente libre si se concreta lo informado.

Un vínculo que se terminaría antes de lo previsto

Fydriszewski llegó al conjunto barranquillero en julio, procedente del Deportivo Independiente Medellín, con un contrato por tres temporadas. Su incorporación había representado una apuesta para fortalecer el ataque rojiblanco, pero el escenario que se conoce ahora apunta a un cierre anticipado de esa etapa, varios meses después de su llegada.

Según la información recogida por Deportes RCN, el jugador, su entorno y Junior buscan una fórmula para terminar el vínculo. Esa versión difiere de los primeros reportes sobre una supuesta carta de renuncia. La diferencia no es menor: una salida por acuerdo requiere que las partes definan y formalicen las condiciones de la separación.

No se conocen en esos reportes los detalles económicos de la eventual rescisión. Tampoco se ha anunciado un nuevo equipo para el delantero. Por eso, no puede darse por hecho que su próximo destino esté en Colombia ni que exista un fichaje cerrado con otra institución.

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El balance deportivo del delantero

El posible adiós se conoce después de un semestre en el que el atacante no alcanzó el protagonismo goleador que se esperaba. Según el balance publicado por Semana, disputó once encuentros de la Liga BetPlay del segundo semestre y anotó dos goles. El mismo recuento recuerda un penalti fallado durante la participación del equipo en la Copa Colombia.

Su paso reciente también quedó registrado en el triunfo 2-0 de Junior sobre Cúcuta Deportivo, el lunes 9 de noviembre en el estadio Romelio Martínez. En ese compromiso, Fydriszewski fue reemplazado en el entretiempo por Teófilo Gutiérrez, quien marcó el segundo gol de la noche y recibió el homenaje de la afición barranquillera.

Así, las noticias sobre el futuro del argentino coinciden con otro momento de despedidas y decisiones en la plantilla. Sin embargo, son situaciones distintas: el homenaje a Teófilo no equivale a un anuncio sobre el contrato de Fydriszewski, cuya eventual terminación sigue pendiente de formalización.

Junior cierra la fase regular frente al Pasto

La información aparece el mismo día en que Junior tiene programada su visita al Deportivo Pasto por la fecha 19. De acuerdo con la programación divulgada por la Dimayor, el encuentro se juega este jueves 12 de noviembre a las 5:00 de la tarde, dentro de la última jornada del todos contra todos de la Liga BetPlay 2026-II.

El calendario de esa fecha se extiende hasta el sábado 14 de noviembre. Junior afronta este cierre sin opciones de avanzar a los cuadrangulares, de modo que la atención también se concentra en la conformación del plantel para la siguiente temporada y en las decisiones sobre los jugadores que continuarían.

Por ahora, el dato central sobre Fydriszewski es ese posible acuerdo de rescisión, aún sin firma. Los reportes apuntan a que tendría interesados en el exterior, pero no identifican un destino definitivo. Su condición de agente libre dependería de que se cierre la terminación del contrato vigente con el equipo rojiblanco.

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