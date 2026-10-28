Resumen: Resumen: Boyacá Chicó presentó ante el TAS el desistimiento de la apelación por la participación de Yhormar Hurtado en el partido ante América de Cali, porque ni con los tres puntos reclamados le alcanzaba matemáticamente para evitar el descenso. El club mantiene que el equipo escarlata infringió las normas de elegibilidad del jugador y recordó que la autoridad disciplinaria nacional declaró a Hurtado inelegible para el resto de la temporada 2026.

Se acabó la pelea por escritorio: Boyacá Chicó desistió de la apelación ante el TAS

Minuto30.com .- El Deportivo Boyacá Chicó anunció este miércoles 28 de octubre que presentó ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) el desistimiento de la apelación relacionada con la participación del jugador Yhormar Hurtado en el partido que el cuadro ajedrezado disputó frente al América de Cali por la Liga BetPlay.

La decisión la dio a conocer el club en un comunicado oficial, apenas horas después de haber confirmado su descenso al Torneo BetPlay, luego del empate 1-1 con Junior de Barranquilla en el estadio La Independencia de Tunja.

El equipo boyacense reclamaba los tres puntos del partido que perdió 7-0 ante el América de Cali, al considerar que Hurtado no era elegible para jugar ese compromiso. Según el club, el defensor actuaba ese día con su tercer club en una misma temporada, pues en el 2026 ya había jugado con Always Ready de Bolivia y con el Deportes Tolima, lo que, en su interpretación, infringía el artículo 5.4 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, que establece restricciones a la participación de futbolistas en partidos oficiales con distintos clubes durante una misma temporada.

«Desde el momento en que ocurrieron los hechos, nuestra institución ha tenido la absoluta certeza jurídica de que el América de Cali había infringido las normas de elegibilidad del jugador», señaló el club, que aseguró que esta conclusión estaba «sólidamente respaldada» por el reglamento de la FIFA, la normativa disciplinaria aplicable y la jurisprudencia del TAS.

El comunicado recordó, además, que la autoridad disciplinaria nacional declaró la inelegibilidad de Hurtado para actuar con el América de Cali durante el resto de la temporada 2026, una decisión que, según la institución boyacense, reforzaba su fundamento jurídico.

Sobre esa base, el equipo de la familia Pimentel acudió a las instancias nacionales e internacionales «en defensa de sus derechos deportivos», pues en ese momento «el reconocimiento de los tres puntos reclamados podía resultar determinante para nuestra permanencia en la Primera División».

¿Por qué desistió el Chicó?

El club explicó que los resultados deportivos obtenidos durante las últimas semanas «modificaron sustancialmente este escenario»: aun obteniendo una decisión favorable del TAS y el reconocimiento de los tres puntos reclamados, «su incorporación a la tabla del descenso y la correspondiente aplicación del promedio reglamentario no serían matemáticamente suficientes para que Boyacá Chicó conservara la categoría».

«Esto porque nuestro promedio se calcula sobre un período de competencia diferente al de otros clubes que disputan la permanencia en la Primera División», precisó el comunicado.

El descenso del equipo ajedrezado se confirmó este martes en Tunja, cuando el empate con Junior dejó sin opciones matemáticas al cuadro de Eduardo Pimentel, que volverá a la segunda división del fútbol profesional colombiano después de varios años en la A.

Mantiene los cuestionamientos al América

La institución dejó claro que el desistimiento no significa darle la razón al cuadro escarlata: «Es fundamental precisar que el desistimiento no modifica nuestra absoluta certeza jurídica de que el América de Cali infringió las normas de elegibilidad al incluir y hacer actuar a un jugador en un partido oficial, cuando ello representaba su participación con un tercer club durante una misma temporada».

El club agregó que, al tratarse de una transferencia internacional, «resultaba obligatoria la aplicación del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, y no de una interpretación exclusivamente nacional, conforme lo reconoce expresamente el propio Estatuto del Jugador de la FCF en su artículo 1.º, inciso tercero».

Con esta decisión, el Boyacá Chicó pone fin a la vía jurídica internacional y se concentra en su nueva realidad deportiva: jugar el Torneo BetPlay de la segunda división en el 2027, con el reto de armar un equipo que le permita buscar el regreso inmediato a la Primera División.

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Comunicado oficial de Boyacá Chicó