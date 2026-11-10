¡Su nueva realidad! Maduro se refugia en la lectura y Cilia Flores habría perdido dos dientes y 11 kilos

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Una investigación de The New York Times reconstruyó cómo transcurren los días de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en Nueva York, donde permanecen recluidos desde su captura en Venezuela, el pasado 3 de enero, a la espera del juicio que enfrentan por los cargos que les atribuye la justicia estadounidense.

De acuerdo con personas familiarizadas con las condiciones de reclusión, que hablaron con el diario bajo anonimato, el exmandatario, de 63 años, dedica buena parte de su tiempo libre a la lectura de textos religiosos y filosóficos, entre ellos la Biblia y el Corán.

El periódico también reveló que Maduro ha recibido visitas de representantes religiosos del centro penitenciario, como un sacerdote católico y un rabino. Este acercamiento ha llamado la atención porque, aunque el exmandatario ha mencionado públicamente tener ascendencia judía, personas cercanas aseguraron que antes de su captura no había mostrado un interés particular por el judaísmo.

Su relación con la religión, sin embargo, no sería nueva. Durante su trayectoria política buscó acercarse a sectores cristianos evangélicos de Venezuela y se identificaba públicamente como católico practicante. Además, compartía con Cilia Flores y con la ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el interés por las enseñanzas del fallecido gurú indio Sathya Sai Baba.

El Metropolitan Detention Center de Brooklyn alberga aproximadamente a 1.300 internos y ha enfrentado durante años problemas de violencia y falta de personal. Maduro permanece en una unidad que ha alojado a otros presos de alto perfil, como el músico Sean Combs, el empresario Sam Bankman-Fried y Luigi Mangione. Cilia Flores, de 70 años, también está detenida en el mismo centro, aunque en condiciones diferentes, pues está junto a la población general.

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Otro aspecto que llamó la atención de las fuentes consultadas fue el cambio físico del exmandatario. Dos personas conocedoras de sus hábitos alimenticios señalaron que ha perdido una cantidad considerable de peso y que se ha quejado de la comida que recibe en prisión. Antes de su captura seguía una dieta paleo, un régimen basado en alimentos asociados con los patrones de alimentación de la prehistoria, pero las condiciones del centro penitenciario habrían contribuido a su pérdida de peso.

Mientras Maduro dedica parte de su tiempo a la lectura, la situación médica de Cilia Flores genera preocupación entre sus abogados. Según documentos judiciales citados por The New York Times, la ex primera dama venezolana ha experimentado dolores en el pecho, una pérdida de peso superior a las 25 libras, unos 11,3 kilogramos, y la caída de dos piezas dentales.

Flores se encontraba recuperándose de una histerectomía cuando fue capturada en enero. Su defensa sostiene que desde entonces ha presentado complicaciones médicas y que necesita atención especializada. Entre los señalamientos más delicados está la sospecha de que pudo haber sufrido un infarto leve.

Su equipo jurídico también contó que, tras ser trasladada a la población general, sufrió los efectos del gas pimienta usado por los funcionarios para controlar una pelea entre reclusas, y que duerme apenas entre tres y cuatro horas por noche. Estos argumentos fueron presentados en una solicitud para que pudiera salir de la prisión y permanecer bajo arresto domiciliario, pero el juez del proceso rechazó la petición.

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La situación de la pareja también está marcada por el avance del proceso judicial. Ambos se declararon inocentes de las acusaciones y permanecen detenidos mientras esperan el juicio. El pasado 8 de octubre, Estados Unidos presentó nuevos cargos contra Maduro y Flores por presunta conspiración para cometer tortura: según el documento judicial, habrían participado en hechos en los que diferentes personas fueron sometidas a sufrimientos físicos y psicológicos, incluidos golpes, descargas eléctricas y simulacros de ahogamiento.