Boletín preliminar del Insivumeh sobre el sismo del 10 de noviembre; el USGS reportó la magnitud en 5,6. Foto: Redes sociales

Resumen: Un temblor de magnitud 5,6 sacudió Guatemala y se sintió en Nicaragua y El Salvador el 10 de noviembre, con epicentro en el océano Pacífico. No se reportan víctimas ni daños graves.

Temblor en Guatemala: sacudida de 5,6 desde el Pacífico se sintió en tres países

Un temblor en Guatemala de magnitud 5,6 sacudió la mañana del 10 de noviembre a ese país centroamericano y se sintió con fuerza en Nicaragua y El Salvador. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro estuvo en el océano Pacífico, a 43 kilómetros al sur de Puerto San José, en el departamento guatemalteco de Escuintla, con una profundidad de 35 kilómetros.

El movimiento se registró a las 8:54 de la mañana (hora local), como lo confirmó el boletín preliminar del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), que ubicó la región epicentral en el océano Pacífico. El temblor fue sensible en Ciudad de Guatemala, donde se sacudieron los edificios, y en otras zonas del territorio guatemalteco.

Mientras el Servicio Sismológico de Guatemala y las autoridades de El Salvador reportaron preliminarmente una magnitud de 5,2, el USGS fijó la magnitud en 5,6.

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Puerto San José, el punto terrestre más cercano al epicentro, es el principal puerto de Guatemala sobre el Pacífico y queda en el departamento de Escuintla, a unos 100 kilómetros de la capital. En esa zona costera el movimiento también fue percibido con intensidad por los habitantes.

¿Hubo víctimas o daños tras el temblor en Guatemala?

Hasta el momento, las autoridades de Guatemala y El Salvador no reportan víctimas ni daños de consideración. El Gobierno guatemalteco hizo un llamado a la población a conservar la calma y a seguir las indicaciones de los organismos de socorro.

En El Salvador, las autoridades descartaron cualquier amenaza de tsunami en las costas del Pacífico tras el movimiento. En Nicaragua, el temblor en Guatemala también fue sensible.

El Insivumeh advirtió sobre la posibilidad de réplicas, algo habitual después de un movimiento de esta magnitud, y mantiene la vigilancia sobre la zona.

¿Por qué se sintió en tres países?

Centroamérica es una región de alta actividad sísmica por la convergencia de las placas tectónicas de Cocos y del Caribe: la primera se hunde bajo la segunda justo frente a la costa del Pacífico, a lo que se suman fallas geológicas locales que generan movimientos frecuentes, muchos de ellos imperceptibles.

Que el epicentro del temblor en Guatemala haya estado en el mar, frente a las costas que comparten los tres países, y a una profundidad de apenas 35 kilómetros, explica que la sacudida se sintiera en un área tan amplia.

La región ha registrado varios movimientos fuertes en las últimas semanas. En Colombia, un temblor de magnitud 5,6 con epicentro en Chaparral (Tolima) se sintió el 3 de noviembre en 20 departamentos, dejó una persona herida y causó daños en viviendas y comercios; el Servicio Geológico Colombiano había revelado que ese municipio registra un enjambre sísmico desde el 20 de septiembre. Días después, el 8 de noviembre, un movimiento de 5,7 sacudió el centro de Japón y dejó más de 20 heridos.

Recomendaciones de las autoridades

Ante la posibilidad de réplicas, las autoridades de Guatemala recomiendan conservar la calma, no usar los ascensores durante o inmediatamente después de un movimiento de este tipo y verificar el estado de viviendas y lugares de trabajo antes de reingresar.

También aconsejan tener lista una mochila de emergencia para 72 horas con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio, botiquín y documentos importantes, además de identificar las rutas de evacuación y los puntos de encuentro en el hogar y el trabajo.

Si se observan grietas importantes, daños estructurales o derrumbes, deben reportarse de inmediato a las autoridades.

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Las autoridades piden mantenerse informados únicamente por los canales oficiales, como la Conred y el Insivumeh, que mantienen el monitoreo de la zona tras el temblor en Guatemala.