Resumen: Piedralaves, en Ávila, fue evacuado ante el riesgo de rebosamiento y posible colapso de la presa del Horcajo. Unos 2.200 habitantes y 66 adultos mayores fueron incluidos en las medidas preventivas por las fuertes lluvias.

¡Evacuación en España! Piedralaves, en alerta por riesgo de colapso de la presa del Horcajo

La amenaza del agua obligó a evacuar Piedralaves, en España. Las autoridades ordenaron el traslado preventivo de los habitantes de este municipio de la provincia de Ávila ante el posible rebosamiento de la presa del Horcajo, en medio de las fuertes lluvias que afectan la zona este martes 10 de noviembre.

La localidad, de unos 2.200 habitantes, recibió una alerta masiva en los teléfonos móviles a través del sistema ES-Alert. El mensaje de Protección Civil de Castilla y León pidió a los vecinos acudir al pabellón municipal y al colegio San Juan de la Cruz, los dos puntos habilitados para la atención de la población.

La orden busca alejar a las personas de las áreas expuestas a una posible inundación. El aviso habla de un riesgo de rebosamiento: no significa que se haya confirmado la rotura de la presa. La situación mantiene bajo vigilancia la infraestructura y los cauces cercanos mientras continúa el temporal.

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Una presa situada por encima del casco urbano

El embalse del Horcajo está ubicado a aproximadamente un kilómetro y medio del casco urbano de Piedralaves. Esa cercanía explica la preocupación por las consecuencias que tendría una salida de agua hacia las zonas habitadas y la decisión de actuar de manera preventiva.

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, José Francisco Hernández, explicó que los técnicos no podían descartar un potencial colapso de la estructura. La advertencia llevó a reforzar las medidas de protección y a mantener el seguimiento de la presa durante el episodio de lluvias.

La preocupación no se limita al volumen de agua. Las precipitaciones también pueden arrastrar tierra, piedras, restos de vegetación y otros materiales desde las laderas. Parte de esos terrenos resultó afectada por los incendios del verano, una circunstancia que aumenta la atención sobre la erosión y las crecientes.

También fueron evacuados 66 adultos mayores

Dentro del operativo se dispuso el traslado de los 66 residentes de un centro de mayores del municipio. La atención de esta población requirió su distribución en centros asistenciales de El Tiemblo y Ávila, además de atención hospitalaria en los casos que la necesitaron.

Los espacios habilitados dentro de Piedralaves sirven como puntos de acogida para los vecinos. Las autoridades también mantuvieron contacto con el municipio cercano de Sotillo de la Adrada para disponer de otros lugares si la capacidad disponible resultaba insuficiente.

La evacuación se desarrolla en un contexto de lluvias extraordinarias en el sur de la provincia. Los servicios de emergencia insisten en que la población siga sus indicaciones y evite desplazamientos que no sean necesarios mientras se mantiene la situación de riesgo.

Ávila, bajo aviso rojo por lluvias

La Agencia Estatal de Meteorología activó el aviso rojo, asociado a peligro extraordinario, en el sur de Ávila y el norte de Cáceres. Las previsiones para este episodio apuntan a acumulados que pueden alcanzar los 120 litros por metro cuadrado en doce horas.

La borrasca Bruna ha dejado precipitaciones intensas y viento en distintos puntos de España. A este escenario se suma la llegada de Charles, por lo que las autoridades mantienen la atención sobre la evolución del temporal y sus efectos en los cauces y en las poblaciones más expuestas.

En Castilla y León se activó la situación operativa de nivel 2 del Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones, conocido como Inuncyl. La emergencia también ha alterado la actividad educativa y sanitaria en el sur de Ávila, con suspensión de clases y aplazamiento de actividades no urgentes.

Por ahora, el foco en Piedralaves está en proteger a sus habitantes y mantenerlos fuera de las zonas de riesgo. El regreso a sus viviendas queda sujeto a la evolución de las lluvias y a las instrucciones de los organismos que atienden la emergencia.

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