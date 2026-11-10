¡Creyó que hablaba con Brad Pitt! Mandó millones a estafadores y terminó en un psiquiátrico

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Resumen: Una mujer francesa de 53 años creyó mantener una relación sentimental con Brad Pitt durante año y medio. Los estafadores usaron perfiles falsos y fotos y videos creados con inteligencia artificial para pedirle dinero: entregó cerca de 830.000 euros, se divorció y terminó internada en una clínica psiquiátrica.

Una historia que parece sacada de una película terminó en tragedia para una mujer francesa de 53 años. Anne, como fue identificada la víctima, creyó durante cerca de año y medio que mantenía una relación sentimental con el actor estadounidense Brad Pitt. Ese supuesto romance, que nunca existió, la llevó a divorciarse, a entregar cerca de 830.000 euros a unos delincuentes y, finalmente, a ser internada en una clínica psiquiátrica.

El caso, que conmociona a Francia y ha recorrido el mundo, volvió a poner sobre la mesa los peligros de los romances que nacen por internet y el uso malicioso de la inteligencia artificial para fabricar pruebas falsas que parecen reales.

¿Cómo empezó el engaño del falso Brad Pitt?

Corría febrero de 2023. Anne atravesaba una crisis en su matrimonio y acababa de crear una cuenta en Instagram. Poco tiempo después recibió un mensaje de un perfil que decía pertenecer a Jane Etta, la madre del actor. La persona detrás de esa cuenta le aseguró que había visto sus fotografías y que su hijo debía conocerla.

Al poco tiempo, otro perfil, esta vez haciéndose pasar por el propio Brad Pitt, inició una conversación con ella y le habló del supuesto aval de su madre. Desde ahí la comunicación se volvió diaria: el falso actor le preguntaba por su trabajo y su rutina, le dedicaba poemas y le enviaba constantes mensajes de amor.

Cuando Anne empezó a dudar de la identidad de su supuesto pretendiente, los estafadores subieron la apuesta y comenzaron a enviarle fotografías y videos creados con inteligencia artificial. En uno de esos materiales, el supuesto actor aparecía en una cama de hospital asegurando que recibía tratamiento contra un cáncer de riñón, una historia fabricada para ablandarla y pedirle ayuda económica.

Los videos y las fotografías fabricadas con inteligencia artificial eran tan creíbles que Anne no volvió a dudar. Para ella, al otro lado de la pantalla estaba el hombre del que se había enamorado: una estrella de Hollywood que, además, decía estar atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida.

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El cáncer que nunca existió y los regalos ‘retenidos en la aduana’

El guion de los delincuentes no se detuvo ahí. También le hicieron creer que el actor quería enviarle regalos de lujo, pero que esos paquetes permanecían retenidos en la aduana o bloqueados por los trámites de separación del artista. Con esa excusa llegaron las primeras solicitudes de dinero.

Anne, convencida de que vivía una relación real, aceptó hacer varias transferencias. En medio del engaño se divorció de su esposo y recibió una indemnización económica, de la que salió buena parte del dinero entregado a los delincuentes, junto con los ahorros que había acumulado durante años.

En total, la mujer transfirió cerca de 830.000 euros, una suma que equivale aproximadamente a 3.045 millones de pesos colombianos.

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Hasta se hicieron pasar por el FBI

En la etapa final de la estafa, otros perfiles falsos se hicieron pasar por agentes del FBI para exigirle aún más dinero. Fue en ese momento cuando Anne decidió acudir a las autoridades y descubrió la verdad: la relación nunca había existido y había sido víctima de una red de estafadores.

El golpe anímico fue tan fuerte que la mujer sufrió una crisis psicológica y tuvo que ser internada en una clínica psiquiátrica. Como si fuera poco, después de que su caso se hizo público también tuvo que soportar burlas y comentarios hirientes en redes sociales.

La historia de Anne es hoy una advertencia mundial sobre los riesgos de las relaciones que nacen en internet: los delincuentes pueden fabricar imágenes y videos casi imposibles de distinguir de la realidad para suplantar a figuras públicas. Por eso, cualquier solicitud de dinero que llegue de una persona conocida únicamente en línea debe verificarse antes de hacer cualquier transferencia. Mientras tanto, los responsables de la estafa siguen sin dar la cara: detrás de los perfiles falsos solo quedó una mujer sin sus ahorros, con su matrimonio roto y con una larga recuperación por delante.