¡Escalofriante! Hallaron el cuerpo de un joven músico dentro de una bolsa de basura en Nueva York

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Resumen: El cuerpo de Joseph Owusu, un joven músico de 24 años de origen ghanés, fue encontrado dentro de una bolsa negra abandonada en una acera de Brooklyn, Nueva York. Unas cámaras de seguridad grabaron a dos hombres dejando la bolsa de madrugada. La Policía sigue investigando, sin capturas ni causa de muerte determinada, mientras su familia pide justicia.

Un caso que parece sacado de una película de terror conmociona a Nueva York. El cuerpo sin vida de Joseph Owusu, un joven músico de tan solo 24 años, fue encontrado dentro de una bolsa negra abandonada en una acera de Brooklyn, y unas cámaras de seguridad registraron el momento en que dos hombres la dejaron allí de madrugada.

La bolsa quedó abandonada frente a una iglesia

Todo ocurrió durante la madrugada del pasado 30 de octubre en Canarsie, un barrio de Brooklyn. Una cámara de seguridad captó cómo dos hombres llegaban en un carro blanco y uno de ellos sacaba del baúl una gran bolsa negra, que arrastró con dificultad hasta dejarla abandonada en la acera. En las imágenes se ve que ambos tenían el rostro cubierto. Después, se marcharon en el mismo vehículo.

Horas más tarde, un hombre que buscaba chatarra recogió la bolsa con una carretilla y la arrastró cerca de una cuadra antes de abrirla. En su interior había un cadáver, junto a varios cables y restos de chatarra, según medios estadounidenses. El hallazgo se produjo alrededor de las 9:20 de la mañana, cerca de una iglesia ubicada en la intersección de East 93rd Street y Avenue L. La Policía de Nueva York acudió al lugar y los servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento.

La víctima era Joseph Owusu, un joven de 24 años que vivía en el Bronx y pertenecía a una familia de origen ghanés. Antes de ser identificado, las autoridades lo habían descrito como un hombre de entre 50 y 60 años. Hasta el momento no se han reportado capturas relacionadas con el caso.

¿Quién era Joseph Owusu?

Joseph era un joven profundamente religioso y con un gran talento musical. Tocaba el órgano y hacía parte del coro de su iglesia metodista en el Bronx, y podía pasar horas practicando. «Amaba la iglesia. Amaba las cosas de Dios», recordó su hermano, Kojo Yeboah, a ABC7 Nueva York. «Practicaba durante horas y horas para asegurarse de no cometer ningún error», añadió.

Su habilidad era tal que incluso sustituía al director del coro cuando este faltaba, contó Daniel Obeng, miembro de su congregación. Además de su pasión por la música, Joseph estudiaba Informática y trabajaba cuidando a personas con discapacidad.

Sus vecinos del Bronx lo recuerdan como un joven amable y trabajador. «Podía entrar en una habitación e iluminarla», aseguró Derrick Jackson, quien se cruzó con él en el pasillo de su edificio apenas un día antes de su muerte, sin imaginar que sería la última vez que lo vería.

El dolor de una familia que busca respuestas

La familia de Joseph está destrozada y pide respuestas. Su hermano Kojo contó que ha visto una y otra vez las imágenes de las cámaras de seguridad, intentando identificar a los hombres que abandonaron la bolsa. «No, no reconozco a nadie. Ojalá, pero son personas que nunca había visto antes», explicó.

Kojo también habló del enorme vacío que Joseph dejó en casa, donde ya no volverán a escucharlo tocar el piano, y dijo que intenta mantenerse fuerte por su madre, especialmente afectada por la pérdida. «Quiero que se haga justicia por Joseph. Quiero que salga a la luz la verdad, porque mi hermano no merecía morir de la manera en que murió. Solo tenía 24 años. Le quedaba mucho por vivir», reclamó.

La investigación sigue llena de incógnitas

La Policía de Nueva York continúa investigando qué ocurrió antes de la muerte de Joseph, quiénes son los hombres que aparecen en las cámaras de seguridad y por qué su cuerpo acabó abandonado en una acera de Brooklyn. La causa del fallecimiento seguía sin determinarse en las últimas informaciones conocidas, y tampoco se ha establecido públicamente la posible responsabilidad de los individuos que aparecen en el video.

La Embajada de Ghana en Estados Unidos expresó sus condolencias y recordó al joven como un hijo y hermano muy querido. Además, se creó una campaña en GoFundMe para ayudar económicamente a su familia, mientras esperan respuestas sobre una pérdida difícil de comprender.