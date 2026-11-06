Resumen: Alias Tom, cabecilla histórico de Los Chatas y La Oficina, quedará libre tras cumplir el 93,7 % de su condena; estuvo en la tarima de Petro en La Alpujarra.

Alias Tom, el cabecilla histórico del Valle de Aburrá que salió a la tarima de Petro, quedará en libertad

Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom o Carlos Chata, considerado uno de los cabecillas históricos del crimen organizado en el Valle de Aburrá y que llegó a ser comparado con Pablo Escobar, quedará en libertad en las próximas horas luego de que un Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas le concediera la libertad condicional.

De acuerdo con El Tiempo, el tribunal accedió a otorgarle el beneficio tras el cumplimiento del 93,7 % de su condena y los reportes de buen comportamiento presentados durante su reclusión. La excarcelación debe ejecutoriarse entre este viernes 6 y el sábado 7 de noviembre, y el histórico capo quedará bajo un periodo de prueba de 10 meses.

La noticia, que también confirmaron medios como Caracol y Semana, generó de inmediato reacciones en Medellín. El concejal Andrés Felipe Tobón, quien era el secretario de Seguridad de la ciudad cuando Mesa Vallejo fue capturado, cuestionó la decisión en su cuenta de X y recordó el peso criminal del hoy beneficiado.

«En el año 2017, cuando ‘Fico’ me nombró secretario de Seguridad, su primera instrucción fue dar con la captura de este sujeto. Según información que nos entregó el Gobierno de los Estados Unidos, este criminal controlaba cerca del 70 % de las estructuras armadas del Valle de Aburrá y tenía la suya, la propia, Los Chatas, muy famosa por sanguinaria», recordó Tobón.

El concejal aseguró que, por la condena que pagaba, alias Tom tendría que haber salido de prisión entre 2030 y 2031, pero obtuvo rebajas por buen comportamiento, trabajo y estudio. «Definitivamente, en este país no hay norma suficiente para los cabecillas; hacen lo que se les da la gana», afirmó, y pidió que, si vuelve a delinquir, «la justicia lo vuelva a poner en la mira y dé con su captura».

¿Quién es alias Tom?

Mesa Vallejo fue señalado durante años como uno de los hombres más influyentes del crimen organizado de Antioquia: fundador y cabecilla de la banda Los Chatas, con presencia en Bello y otros municipios del Valle de Aburrá, e integrante de la confederación criminal conocida como La Oficina. Según el concejal Tobón, su estructura se dedicaba no solo al narcotráfico, sino también al desplazamiento forzado y al homicidio.

Fue capturado el 9 de diciembre de 2017 en una parcelación del municipio de El Peñol, en el oriente antioqueño, mientras celebraba su cumpleaños número 50 en una fiesta a la que, según Tobón, asistieron personas como alias Popeye, el exjefe de sicarios de Pablo Escobar. En el operativo, las autoridades le incautaron 14.000 dólares, más de 96 millones de pesos y armas de fuego con silenciador, proveedores y accesorios con acabados en oro.

Tras aceptar los cargos por concierto para delinquir agravado, lavado de activos, porte ilegal de armas de fuego y falsedad material en documento público, el 12 de diciembre de 2018 el Juzgado Quinto Penal Especializado del Circuito de Medellín lo condenó a 16 años de prisión y al pago de una multa de 1.500 millones de pesos, según el mencionado diario.

Del tarimazo de Petro a La Picota

Mesa Vallejo permaneció recluido en la cárcel de Itagüí y se convirtió en uno de los voceros titulares de los grupos delincuenciales organizados del Valle de Aburrá en la mesa de paz urbana que estas estructuras adelantaron con el Gobierno del expresidente Gustavo Petro. En junio de 2025 fue uno de los cabecillas que salieron de prisión para participar en el acto público que Petro encabezó en la plazoleta de La Alpujarra, en el centro de Medellín, un episodio que desató una fuerte polémica nacional.

El pasado 10 de agosto, tras la posesión de Abelardo De La Espriella y la firma de una resolución que ordenó el traslado de centenares de reclusos a otros penales del país, alias Tom fue trasladado a la cárcel La Picota de Bogotá, de donde saldrá en las próximas horas.

Según El Tiempo, en 2025 la defensa de Mesa Vallejo ya había solicitado la libertad condicional argumentando el cumplimiento de las tres quintas partes de la pena y el reporte de buena conducta del Inpec; la solicitud fue negada en primera instancia, por lo que la decisión quedó en manos de la apelación, que en los últimos días falló a su favor.

Su libertad condicional se conoce, además, después de la salida de prisión de otros integrantes de las estructuras criminales del Valle de Aburrá que también participaron en los acercamientos con el Gobierno nacional.

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