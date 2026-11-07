Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez pidió a las autoridades vigilar los movimientos de alias Tom, cabecilla de La Oficina que saldrá libre en horas.

«Le irá muy mal si delinque»: la advertencia de Fico a alias Tom, que sale libre en horas

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, le envió un duro mensaje a Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom, uno de los cabecillas históricos de La Oficina y fundador de la banda Los Chatas, quien quedaría en libertad condicional entre este viernes y sábado, tras cumplir más del 90 % de su condena en la cárcel La Picota de Bogotá.

«Si se le ocurre seguir delinquiendo, pues le va a ir muy mal y aquí también estamos preparados», advirtió el mandatario, quien pidió a la Policía, el Ejército, la Fiscalía y los organismos de inteligencia mantener una vigilancia permanente sobre los movimientos del señalado jefe criminal, teniendo en cuenta el peso que su estructura todavía tiene en las actividades delictivas del Valle de Aburrá y de otras regiones del país.

El alcalde recordó que, durante su primera administración, impulsó la persecución contra alias Tom, quien fue capturado en diciembre de 2017 y luego condenado a 13 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir, falsedad material en documento público y porte ilegal de armas.

Además, Gutiérrez aseguró que, cuando llegó a la Alcaldía, encontró que el nombre de Mesa Vallejo había sido retirado de los organigramas de las estructuras criminales, pese a que, según dijo, era el jefe de La Oficina.

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¿Quién es alias Tom?

Mesa Vallejo, también conocido como Carlos Chata, fue señalado durante años como uno de los hombres más influyentes del crimen organizado de Antioquia, llegando incluso a ser comparado con Pablo Escobar. Fundó la banda Los Chatas, con presencia en Bello y otros municipios del Valle de Aburrá, e integró la confederación criminal conocida como La Oficina, dedicada, según las autoridades, al narcotráfico, el desplazamiento forzado y el homicidio.

Las autoridades lo capturaron el 9 de diciembre de 2017 en una parcelación del municipio de El Peñol, en el oriente antioqueño, mientras celebraba su cumpleaños número 50. En el operativo le incautaron 14.000 dólares, más de 96 millones de pesos y armas de fuego con silenciador, proveedores y accesorios con acabados en oro.

Tras aceptar los cargos, en diciembre de 2018 un juzgado de Medellín lo condenó a una larga pena de prisión y al pago de una multimillonaria multa. Según el concejal Andrés Felipe Tobón, quien era el secretario de Seguridad de la ciudad cuando se dio la captura, alias Tom tendría que haber salido de prisión entre 2030 y 2031, pero obtuvo rebajas por buen comportamiento, trabajo y estudio.

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Tobón recordó, además, que, según información entregada por el Gobierno de Estados Unidos, el capo controlaba cerca del 70 % de las estructuras armadas del Valle de Aburrá, y cuestionó con dureza la decisión judicial que le abrió las puertas de la cárcel: «Definitivamente, en este país no hay norma suficiente para los cabecillas; hacen lo que se les da la gana».

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Del tarimazo de Petro a La Picota

Durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, alias Tom fue uno de los voceros titulares de los grupos delincuenciales organizados del Valle de Aburrá en la mesa de paz urbana que estas estructuras adelantaron con el Gobierno nacional, proceso en el que participó desde la cárcel de Itagüí.

En junio de 2025 fue uno de los cabecillas que salieron de prisión para participar en el acto público que Petro encabezó en la plazoleta de La Alpujarra, en el centro de Medellín, un episodio que desató una fuerte polémica nacional.

El pasado 10 de agosto, tras una resolución que ordenó el traslado de centenares de reclusos a otros penales del país, alias Tom fue trasladado a la cárcel La Picota de Bogotá, de donde saldría en las próximas horas. Tras la decisión judicial que le otorgó la libertad condicional, quedaría bajo un periodo de prueba de diez meses.

Mientras se define la hora exacta de su excarcelación, las autoridades de Medellín y del Valle de Aburrá se mantienen en alerta ante cualquier movimiento del cabecilla, cuya salida se conoce días después de la liberación de otros integrantes de las estructuras criminales que también participaron en los acercamientos de paz con el Gobierno nacional.