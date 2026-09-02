¡Qué peligro! Dron explosivo atacó una subestación de Policía en Pailitas, Cesar

Resumen: Un nuevo ataque con dron afectó una instalación de la Policía en Pailitas, Cesar. Las autoridades investigan a los responsables mientras avanzan las medidas antidrones anunciadas por el Gobierno.

Un nuevo ataque con dron contra una instalación de la Policía volvió a encender las alarmas en Cesar. El hecho ocurrió durante la madrugada de este miércoles 2 de septiembre en la subestación del corregimiento de El Burro, en Pailitas, pocos días después de que el Gobierno Nacional anunciara medidas especiales para enfrentar este tipo de acciones en el departamento.

La información conocida inicialmente señalaba que el ataque había ocurrido contra la estación de Policía de Pailitas. Sin embargo, fuentes de la institución aclararon que ese lugar no tendría presencia permanente de uniformados desde un atentado registrado aproximadamente un mes atrás.

Después de aquella acción, los policías fueron redistribuidos hacia estaciones cercanas como parte de las medidas para disminuir su exposición. Por esta razón, el nuevo ataque contra la infraestructura habría provocado principalmente daños materiales.

Lea también: Contratista de la Alcaldía de Segovia lleva días secuestrado: esto es lo que están exigiendo

Las autoridades adelantan la reconstrucción de lo ocurrido para establecer las circunstancias del hecho, determinar si existe relación con el atentado anterior y establecer qué estructura armada estaría detrás de las acciones.

El caso ocurre en medio de la implementación de un plan de choque anunciado el pasado 28 de agosto por el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, tras un consejo extraordinario de seguridad convocado por los ataques con drones y los hostigamientos registrados en Cesar.

Dentro de las medidas se ordenó instalar sistemas de protección antidrones en El Copey, Curumaní, La Jagua de Ibirico y Pelaya, además de ampliar este esquema a Valledupar. Pailitas no había sido incluido inicialmente entre los municipios mencionados.

El uso de un dron representa un desafío adicional para las autoridades, debido a que estos aparatos pueden ser utilizados para transportar y lanzar cargas explosivas sin que los responsables tengan que acercarse directamente a los objetivos.

Más noticias de Colombia