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Resumen: Un ataque con explosivos en Cesar dejó muerto al subintendente Rodelo Canchilla tras un atentado contra la Policía en San Roque.

¡Tragedia en el Cesar! Subintendente murió tras ataque con explosivos a estación de Policía

Un ataque con explosivos dejó como víctima mortal al subintendente Rodelo Canchilla, quien se encontraba de servicio en la subestación de Policía del corregimiento de San Roque, jurisdicción de Curumaní, Cesar, cuando fueron lanzados varios artefactos contra las instalaciones.

De acuerdo con la información conocida, el atentado se registró poco después de la medianoche, cuando el subintendente Rodelo Canchilla cumplía labores de guardia en las instalaciones policiales.

El alcalde de Curumaní, Hermes Fernando Martínez, confirmó el hecho y señaló que, de acuerdo con la información preliminar, el ataque habría sido ejecutado mediante un artefacto explosivo lanzado desde un dron.

El mandatario local expresó sus condolencias a los familiares del uniformado y señaló que mantiene comunicación con la Policía y el Ejército Nacional para avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido.

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Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer quiénes estarían detrás del ataque con explosivos Cesar y determinar las circunstancias en las que fue ejecutado.

En la zona existe presencia del ELN, aunque hasta el momento las autoridades deberán establecer mediante las investigaciones la responsabilidad por este hecho.

El atentado se produjo en medio de otros hechos de orden público registrados en diferentes regiones del país durante las últimas horas, entre ellos ataques con explosivos contra instalaciones de la fuerza pública en Antioquia, Huila y Nariño.

Con profundo dolor rechazamos el cobarde ataque contra la Subestación de Policía San Roque, Cesar, que cobró la vida de nuestro compañero, el Subintendente Argemiro Rodelo Canchila. 18 años de servicio a Colombia. Su entrega y sacrificio permanecerán siempre en nuestra memoria. pic.twitter.com/E0OIgkPj71 — Departamento de Policía Valle (@DevalPolicia) August 8, 2026

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