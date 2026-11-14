Resumen: Tres retos, un jurado y un reconocimiento especial para la institución ganadora: así cerró el concurso que llevó el cuidado del agua a las aulas de Medellín.

Ahorra Sí: así se le midieron 49 colegios de Medellín a El Niño con retos creativos

Ahorra Sí fue la consigna con la que 49 colegios de Medellín se pusieron la camiseta del cuidado del agua. El concurso, liderado por la Secretaría de Educación de la Alcaldía de Medellín, buscó que los estudiantes entendieran el fenómeno de El Niño y sus efectos, y que lo llevaran a la práctica dentro y fuera de las aulas.

A través de actividades pedagógicas y contenidos creativos, las instituciones educativas se convirtieron en protagonistas de una estrategia pensada para generar conciencia y promover hábitos sostenibles en sus comunidades.

¿Cómo funcionó el concurso Ahorra Sí?

La iniciativa fue desarrollada por la Secretaría de Educación, a través de la estrategia Colegios Verdes, en articulación con EPM y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Para participar, las instituciones asumieron tres retos:

Conocer los efectos de El Niño sobre el agua , la energía y la biodiversidad .

, la y la . Construir compromisos ambientales con sus comunidades educativas.

con sus comunidades educativas. Crear contenidos para redes sociales que invitaran a los ciudadanos a cuidar los recursos naturales.

La secretaria de Educación, Carolina Franco Giraldo, explicó el alcance de la experiencia:

“Durante este concurso, los estudiantes asumieron tres retos: conocer el fenómeno de El Niño y sus efectos, construir compromisos ambientales con sus comunidades educativas y crear contenidos para compartir mensajes de cuidado a través de las redes sociales de sus colegios. Esta experiencia nos permitió llevar la educación ambiental más allá del aula, involucrando a docentes, familias y estudiantes en acciones que contribuyen al cuidado de nuestros recursos naturales”.

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¿Quiénes quedaron en el podio?

Las propuestas fueron evaluadas por un jurado que tuvo en cuenta la calidad de los contenidos, la creatividad, la interacción en redes sociales y la participación de las comunidades educativas.

La Institución Educativa José Roberto Vásquez, de la comuna 3-Manrique, obtuvo el primer lugar. Le siguieron la Institución Educativa Asamblea Departamental y el Colegio Sagrada Familia Aldea Pablo VI.

Como reconocimiento, la institución ganadora fue escenario del Blue Fest ¡Ahorra Sí!, una celebración que reunirá a cerca de 600 integrantes de su comunidad educativa con música, presentaciones artísticas, actividades recreativas y experiencias pedagógicas relacionadas con el cuidado del agua y la biodiversidad.

Por su parte, las instituciones que ocuparon el segundo y el tercer lugar recibirán una presentación del Mago Alfonsinny, de EPM.

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Con este concurso, la Alcaldía de Medellín fortalece la educación ambiental en los colegios de la ciudad y promueve que los conocimientos adquiridos por los estudiantes se traduzcan en acciones concretas para cuidar el agua, hacer un uso responsable de la energía y proteger la biodiversidad.