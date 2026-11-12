Foto de archivo.

Resumen: La Lotería de Manizales jugó el sorteo 4981 del 11 de noviembre de 2026. El premio mayor de $3.000 millones cayó en el número 9494, serie 020, despachado a Neiva. El Gana Siempre de $2 millones fue para el 6218. Aquí están los 51 premios secos completos.

Resultados de la Lotería de Manizales: sorteo 4981 del 11 de noviembre de 2026

La Lotería de Manizales realizó el sorteo 4981 del miércoles 11 de noviembre de 2026 y el premio mayor de $3.000 millones quedó en el número 9494 de la serie 020, un billete que fue despachado a Neiva. El plan de premios de la jornada superó los $19.000 millones, repartidos entre el premio mayor, el Gana Siempre y una larga lista de premios secos.

Los resultados fueron divulgados con las imágenes oficiales del sorteo, en las que se detallan los números y las series ganadoras de cada categoría. Aquí se presentan completos para que cada apostador revise su billete con calma y respetando los ceros iniciales de cada número y de cada serie.

El plan de premios fue amplio: además del premio mayor y del Gana Siempre, hubo dos secos de $300 millones, tres de $200 millones, seis de $100 millones y 40 secos de entre $40 y $80 millones, es decir, diez por cada uno de esos valores. En total, son 51 premios secos en las listas oficiales.

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Según las imágenes oficiales, el premio mayor fue despachado a Neiva y los dos secos de $300 millones fueron a Cali y a Armenia, de modo que los billetes favorecidos se repartieron en varias ciudades del país. Para los demás premios secos, la lista oficial solo entrega número y serie. Quienes tengan un billete del sorteo 4981 deben comparar con cuidado el número y la serie, pues un solo dígito distinto cambia el resultado. Los premios se pueden reclamar según las condiciones que fija la entidad.

Lea también: Resultados de la Lotería de Manizales: sorteo 4980 del 4 de noviembre de 2026.

Premio mayor y Gana Siempre

Premio mayor de $3.000 millones: número 9494, serie 020, despachado a Neiva.

número 9494, serie 020, despachado a Neiva. Premio Gana Siempre de $2 millones: número 6218.

Dos secos de $300 millones

Número 8419, serie 116 (despachado a Cali).

Número 8633, serie 315 (despachado a Armenia).

Tres secos de $200 millones

Número 0355, serie 143.

Número 2534, serie 300.

Número 9146, serie 279.

Seis secos de $100 millones

Número 5213, serie 219.

Número 7800, serie 006.

Número 8690, serie 005.

Número 5793, serie 146.

Número 7567, serie 261.

Número 6361, serie 128.

Diez secos de $80 millones

Número 5654, serie 379.

Número 4767, serie 109.

Número 7577, serie 171.

Número 9068, serie 035.

Número 9793, serie 132.

Número 5612, serie 293.

Número 3442, serie 242.

Número 1140, serie 140.

Número 2091, serie 297.

Número 8658, serie 332.

Diez secos de $60 millones

Número 7814, serie 291.

Número 3325, serie 397.

Número 4640, serie 377.

Número 9623, serie 366.

Número 5625, serie 175.

Número 1141, serie 145.

Número 6094, serie 169.

Número 0322, serie 241.

Número 0172, serie 135.

Número 3584, serie 101.

Diez secos de $50 millones

Número 9663, serie 066.

Número 0595, serie 272.

Número 7705, serie 081.

Número 5764, serie 301.

Número 8863, serie 132.

Número 3413, serie 056.

Número 7152, serie 315.

Número 7926, serie 265.

Número 4122, serie 337.

Número 0641, serie 019.

Diez secos de $40 millones

Número 3951, serie 004.

Número 9377, serie 047.

Número 3086, serie 090.

Número 8684, serie 288.

Número 0078, serie 243.

Número 1340, serie 361.

Número 4624, serie 088.

Número 6838, serie 356.

Número 4556, serie 360.

Número 6782, serie 158.

Recuerde que la lista oficial publicada por la Lotería de Manizales es la que tiene validez para reclamar premios. Antes de cobrar, verifique su billete con la información oficial del sorteo.

Imágenes oficiales del sorteo 4981