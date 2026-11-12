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Resumen: Tropas del Ejército intervinieron 30 unidades de producción minera ilegal en Quibdó, Chocó, ligadas según las autoridades a las finanzas del Clan del Golfo.

Minería ilegal en Quibdó: inhabilitan 30 dragas que estarían ligadas al Clan del Golfo

La minería ilegal en Chocó recibió un nuevo golpe en Quibdó: tropas del Ejército, con apoyo de la Armada de Colombia, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional, inhabilitaron 30 dragas tipo buzo y 31 motores que, según las autoridades, se usaban para extraer oro de forma ilícita.

La operación estuvo a cargo de tropas de la Brigada 15, de la Séptima División, con apoyo de la Brigada Contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros. En total, los uniformados intervinieron 30 unidades de producción minera ilegal en el sector de Cabí, en Quibdó.

Según el reporte militar, la intervención se planeó con reconocimientos aéreos con drones, que permitieron ubicar los puntos donde operaban las dragas artesanales.

¿Cuánto oro dejaba esta minería ilegal en Chocó?

De acuerdo con las estimaciones operacionales, estas unidades podrían producir cerca de 45 kilogramos de oro al mes, equivalentes a aproximadamente $18.000 millones.

Según las autoridades, la maquinaria inhabilitada tiene un valor cercano a $453 millones.

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Las rentas de esta actividad estarían asociadas a la subestructura Jhon Fredy Orejuela del Clan del Golfo, conocida como «Carreteras», que delinque en esta región del país. Con este resultado, el Ejército asegura que afectó sus medios de financiación.

La Armada Nacional, por su parte, informó que el Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 16 realizó la destrucción controlada de las dragas y los motores. La acción se desarrolló junto con la Brigada de Infantería de Marina No. 1, el Batallón de Infantería No. 12 del Ejército y personal de Carabineros de la Policía Nacional.

El daño a los ríos y a las comunidades

Las autoridades advierten que la explotación con dragas y maquinaria altera los cauces de los ríos, remueve sedimentos y deteriora la calidad del agua, lo que afecta la biodiversidad y a las comunidades que dependen de estos recursos naturales.

Por eso, el Ejército indicó que con este resultado busca proteger los ríos, ecosistemas y recursos naturales del Chocó.

El comandante del Batallón de Infantería Liviana No. 12 Primero de Línea, teniente coronel José Gregorio Robayo Campo, aseguró que la fuerza pública mantendrá las acciones contra la minería ilegal y otras economías ilegales en el departamento.

La Armada también anunció que continuará con operaciones conjuntas y coordinadas contra la minería ilegal para debilitar las economías ilícitas y proteger los recursos naturales en el Chocó.

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El Ejército Nacional dio a conocer el balance de la operación en su cuenta de X: