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Resumen: El sorteo 3324 de la Lotería del Meta, realizado el 11 de noviembre de 2026, entregó el premio mayor de $1.800 millones al número 5273, serie 101, despachado a Villavicencio. La lámina incluye premios secos de $300, $200, $100, $50, $20 y $10 millones, dentro de un plan de $7.200 millones en premios. Los jugadores deben verificar número y serie completos, incluidos los ceros iniciales, en los canales oficiales.

Resultados de la Lotería del Meta: sorteo 3324 del 11 de noviembre de 2026

La Lotería del Meta ya tiene resultados para el sorteo 3324, realizado el miércoles 11 de noviembre de 2026. El premio mayor de $1.800 millones correspondió al número 5273, de la serie 101, según la lámina de resultados de esta jornada.

La información del sorteo indica que el billete del premio mayor fue despachado a Villavicencio. Este dato corresponde al lugar de despacho y no permite establecer, por sí solo, quién tiene el billete o si el premio ya fue reclamado. Quienes participaron deben revisar su número y su serie antes de sacar conclusiones.

Resultado de la Lotería del Meta: premio mayor

Sorteo: 3324 .

. Fecha: miércoles 11 de noviembre de 2026 .

. Número ganador: 5273 .

. Serie: 101 .

. Premio mayor anunciado: $1.800 millones .

. Despachado a: Villavicencio.

Conserve los ceros iniciales donde aparezcan: en esta jornada hay números y series que empiezan en cero y deben leerse completos. La revisión no termina al encontrar un número parecido: hay que comparar cada dato con el billete y con la categoría correspondiente.

Premios secos del sorteo 3324

Además del premio mayor, el cuadro publicado presenta premios secos de $300 millones, $200 millones, $100 millones, $50 millones, $20 millones y $10 millones. A continuación se relacionan las combinaciones de número y serie que aparecen en la lámina. Los valores son los anunciados para cada categoría del sorteo.

Seco de $300 millones

Número 2658, serie 126.

Seco de $200 millones

Número 7198, serie 125.

Secos de $100 millones

Número 4327 , serie 146 .

, serie . Número 9339 , serie 109 .

, serie . Número 2078, serie 110.

Secos de $50 millones

Número 9219 , serie 025 .

, serie . Número 0885 , serie 142 .

, serie . Número 7173 , serie 062 .

, serie . Número 4050 , serie 009 .

, serie . Número 0276 , serie 096 .

, serie . Número 1312 , serie 031 .

, serie . Número 4046, serie 054.

Secos de $20 millones

Número 8247 , serie 064 .

, serie . Número 1466 , serie 118 .

, serie . Número 4330 , serie 010 .

, serie . Número 5100 , serie 102 .

, serie . Número 6320 , serie 047 .

, serie . Número 0037 , serie 141 .

, serie . Número 6995 , serie 139 .

, serie . Número 8826 , serie 008 .

, serie . Número 5211 , serie 053 .

, serie . Número 7353, serie 061.

Secos de $10 millones

Número 9653 , serie 014 .

, serie . Número 7438 , serie 094 .

, serie . Número 5038 , serie 148 .

, serie . Número 7376 , serie 016 .

, serie . Número 4917 , serie 028 .

, serie . Número 9701 , serie 114 .

, serie . Número 5546 , serie 071 .

, serie . Número 3887 , serie 086 .

, serie . Número 6687 , serie 111 .

, serie . Número 3131 , serie 080 .

, serie . Número 9075 , serie 086 .

, serie . Número 4140 , serie 125 .

, serie . Número 5059 , serie 115 .

, serie . Número 7816 , serie 057 .

, serie . Número 3775 , serie 080 .

, serie . Número 6330 , serie 077 .

, serie . Número 1383 , serie 111 .

, serie . Número 8160 , serie 109 .

, serie . Número 8446 , serie 141 .

, serie . Número 9142, serie 063.

Revise el número y la serie de su billete

En el listado hay series que se repiten con números distintos: la serie 141 aparece tanto entre los secos de $20 millones como entre los de $10 millones, y lo mismo pasa con las series 086 y 080 en los de $10 millones. Por eso, encontrar las cuatro cifras no reemplaza la verificación de la serie ni de las condiciones del premio.

La lámina anuncia un plan de $7.200 millones en premios. Ese valor corresponde al anuncio general del sorteo y no debe confundirse con el monto individual del premio mayor o con el de un seco. Para confirmar cualquier posible acierto y el trámite que corresponda, consulte directamente los canales oficiales de la Lotería del Meta.

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Antes de compartir un resultado con otras personas, compruebe que corresponde a esta fecha y a este sorteo, no a una jornada anterior.

Lámina de resultados del sorteo 3324

Resultados del sorteo 3324. Imagen: Lotería del Meta.