Resumen: Cali lanza 300 cámaras corporales para agentes de tránsito. Tecnología en tiempo real y almacenamiento en la nube para garantizar transparencia en operativos.

¡Se les acabó el ‘cómo arreglamos’! Agentes de tránsito en Cali ahora grabarán operativos con cámaras corporales

Desde el pasado lunes 20 de abril, entraron en operación 300 cámaras corporales (body cams) que llevarán los agentes de tránsito de Cali en sus uniformes.

Esta iniciativa, desarrollada en conjunto con el aliado estratégico ENRUTA, convierte a la ‘Sucursal del Cielo’ en la primera ciudad del país en blindar sus procedimientos con grabación en tiempo real, buscando que la transparencia sea la única regla sobre el asfalto.

El sistema no es un juguete nuevo; se trata de una herramienta de alta precisión que cuenta con tecnología en la nube y una estricta cadena de custodia para que los videos no puedan ser manipulados ni borrados.

Según explicó Diana Carolina Reina, gerente de ENRUTA, estos dispositivos no funcionan como fotomultas, sino como una garantía tanto para el guarda como para el conductor.

Lea también: La «Bichota» anunció su tour mundial y en Medellín «pegaron el grito en el cielo» ¿por qué no está?

Sigue al canal de WhatsApp de Cali Ciudad

La operación de las cámaras corporales permite comunicación directa con el centro de mando y cuenta con un botón de pánico para proteger a los funcionarios en situaciones de riesgo. Además, si un ciudadano se siente maltratado o duda del procedimiento, puede solicitar la verificación de la grabación en el mismo instante.

Por su parte, el secretario de Movilidad, Sergio Javier Moncayo, destacó que este avance es fundamental para recuperar la autoridad en las vías y reducir los tiempos en procesos judiciales, ya que ahora existirá evidencia física y objetiva de cada infracción o choque.

Con este despliegue, Cali le apuesta a una movilidad más honesta, donde el uso de datos y la vigilancia permanente en la calle sirvan para salvar vidas y reconstruir la confianza ciudadana que se ha visto empañada por años de conflictos en vía.

Más noticias de Cali