¡Lo molieron a golpes! Cali rechaza brutal agresión contra un agente de tránsito

La ciudad de Cali vuelve a ser escenario de un acto de violencia inaceptable contra un agente de tránsito.

El funcionario resultó con una fractura de tabique y múltiples golpes en el rostro luego de ser agredido brutalmente por un motociclista al que le iba a imponer un comparendo.

El incidente ocurrió cuando el agente requirió al motociclista por transitar ilegalmente en el bicicarril y por no portar los documentos del vehículo.

Al percatarse de que sería multado por sus infracciones, el ciudadano reaccionó violentamente, agrediendo al servidor público.

Minutos después de la golpiza, la Policía intervino, logrando la captura del agresor, quien ahora enfrentará cargos por agresión contra servidor público.

El agente de tránsito, cuya identidad no fue revelada, recibió atención médica por las graves lesiones sufridas.

A través de un comunicado oficial, la Secretaría de Movilidad de Cali condenó categóricamente el hecho, señalándolo como un reflejo del comportamiento de algunos ciudadanos que “insisten en incumplir las normas de tránsito y que, ante la actuación legítima de la autoridad, recurren a acciones violentas”.

“La violencia nunca será el camino y no es aceptable bajo ninguna circunstancia. Nuestros agentes trabajan diariamente para proteger la vida en las calles y garantizar que todos los ciudadanos puedan desplazarse de manera segura.”, dice el comunicado.

Este incidente subraya una preocupante tendencia en la ciudad. Según los datos citados, en lo que va del año 2025, se han reportado 67 agresiones contra agentes de tránsito en Cali, una cifra significativamente mayor a la registrada en 2024.

La Secretaría de Movilidad hizo un llamado a la ciudadanía para que cumpla las normas, mantenga su documentación al día y actúe con respeto hacia la autoridad, recordando que la construcción de una movilidad segura es una corresponsabilidad entre la comunidad y las autoridades.

