    ¡Lo molieron a golpes! Cali rechaza brutal agresión contra un agente de tránsito

    Motociclista agrede a agente de tránsito en Cali, causándole fractura de tabique, elevando a 67 las agresiones a servidores en 2025

    Publicado por: Alejandro Rincón

    Motociclista agrede a agente de tránsito en Cali, causándole fractura de tabique, elevando a 67 las agresiones a servidores en 2025. Foto: Tomada de video
    ¡Lo molieron a golpes! Cali rechaza brutal agresión contra un agente de tránsito

    Resumen: Un agente de tránsito en Cali sufrió una fractura de tabique y múltiples golpes tras ser brutalmente agredido por un motociclista que transitaba por el bicicarril sin documentos y reaccionó violentamente al ser requerido para un comparendo. El agresor fue capturado por la Policía y enfrentará cargos por agresión a servidor público, en un hecho que subraya la preocupante cifra de 67 agresiones reportadas contra agentes de tránsito en Cali en lo que va de 2025, ante lo cual la Secretaría de Movilidad rechazó categóricamente la violencia e hizo un llamado urgente a la ciudadanía a respetar la autoridad y cumplir las normas.

    La ciudad de Cali vuelve a ser escenario de un acto de violencia inaceptable contra un agente de tránsito.

    El funcionario resultó con una fractura de tabique y múltiples golpes en el rostro luego de ser agredido brutalmente por un motociclista al que le iba a imponer un comparendo.

    El incidente ocurrió cuando el agente requirió al motociclista por transitar ilegalmente en el bicicarril y por no portar los documentos del vehículo.

    Al percatarse de que sería multado por sus infracciones, el ciudadano reaccionó violentamente, agrediendo al servidor público.

    Minutos después de la golpiza, la Policía intervino, logrando la captura del agresor, quien ahora enfrentará cargos por agresión contra servidor público.

    El agente de tránsito, cuya identidad no fue revelada, recibió atención médica por las graves lesiones sufridas.

    A través de un comunicado oficial, la Secretaría de Movilidad de Cali condenó categóricamente el hecho, señalándolo como un reflejo del comportamiento de algunos ciudadanos que “insisten en incumplir las normas de tránsito y que, ante la actuación legítima de la autoridad, recurren a acciones violentas”.

    “La violencia nunca será el camino y no es aceptable bajo ninguna circunstancia. Nuestros agentes trabajan diariamente para proteger la vida en las calles y garantizar que todos los ciudadanos puedan desplazarse de manera segura.”, dice el comunicado.

    Este incidente subraya una preocupante tendencia en la ciudad. Según los datos citados, en lo que va del año 2025, se han reportado 67 agresiones contra agentes de tránsito en Cali, una cifra significativamente mayor a la registrada en 2024.

    La Secretaría de Movilidad hizo un llamado a la ciudadanía para que cumpla las normas, mantenga su documentación al día y actúe con respeto hacia la autoridad, recordando que la construcción de una movilidad segura es una corresponsabilidad entre la comunidad y las autoridades.

    Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.


