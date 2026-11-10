Resumen: La presentadora Adriana Betancur permanece en la UCI de la Clínica Palermo, en Bogotá. Su familia denunció que pasó tres días sin diálisis por la falta de un nefrólogo y la clínica respondió que sí cuenta con el especialista, pero que el caso requería atención de intensivistas. Según sus allegados, ya recibe diálisis y respira por sus propios medios.

Adriana Betancur está en UCI: su familia denuncia que pasó tres días sin diálisis por falta de nefrólogo

La periodista y presentadora Adriana Betancur permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Palermo, en Bogotá, luego de que su familia denunciara que pasó tres días hospitalizada sin recibir la diálisis que necesita, a la espera de la valoración de un nefrólogo. La expresentadora de RCN, quien según su hermano tiene una peritonitis, fue intubada la noche del lunes 9 de noviembre y, en las últimas horas, ya recibe el tratamiento y respira por sus propios medios, según informaron sus allegados.

Foto: Archivo

«Un nefrólogo que, curiosamente, no aparece»

El caso se conoció por la denuncia de Leonardo Betancur, hermano de la comunicadora, quien habló en la mañana de este martes 10 de noviembre con el programa 6AM W, de Caracol Radio. Según su relato, Adriana completaba su tercer día de hospitalización sin que un especialista en nefrología la valorara para autorizar la diálisis.

«Este martes inicia el tercer día de hospitalización en la Clínica Palermo a la espera de un nefrólogo que, curiosamente, no aparece. A veces no saben si lo llamaron ni quién lo llamó», afirmó.

De acuerdo con el hermano, la solución pasaba por la presencia inmediata de un nefrólogo que pudiera autorizar el procedimiento: «Bien sea peritoneal, como se lo ha venido haciendo durante todos estos años, o una hemodiálisis que pueda limpiar aún más rápido esta infección».

Según explicó, la peritonitis estaría asociada al catéter peritoneal con el que la presentadora realiza su diálisis en casa. Leonardo Betancur contó que, de acuerdo con su versión, los médicos de la clínica se negaban a usar ese catéter por estar infectado, mientras que la unidad renal donde Adriana recibe su tratamiento habitual sostenía que dializarla de manera continua ayudaría a limpiar la infección. «Se vuelve una discusión vacía porque soy yo y mi mamá diciéndole al profesional por dónde es que lo debemos hacer», señaló.

Intubada por la retención de líquidos

Según el relato de su hermano, al no recibir diálisis la comunicadora comenzó a retener líquidos, lo que comprometió sus pulmones. «Empieza a retener líquidos y, adicional, toda la medicina que le proporcionan es aún más líquidos. Todo es intravenoso», explicó, y agregó que los médicos decidieron intubarla entre las 10:00 y las 11:00 de la noche del lunes «para mantenerla sedada y que su cuerpo de repente reaccione mejor».

La familia sostiene, además, que Adriana llegó a la institución el 9 de noviembre a las 4:00 de la mañana y que solo recibió atención a las 11:00 de la mañana.

El llamado de sus colegas en redes

El pedido de auxilio se amplificó durante la madrugada gracias a mensajes de amigas y colegas de la presentadora. La periodista Milena López, con quien Adriana compartió set en el programa Muy buenos días, publicó un video durante la noche del lunes pidiendo ayuda urgente: «Estoy necesitando urgente, urgente, atención para mi amiga Adri Betancur en la Clínica Palermo. Necesitamos urgente un nefrólogo, alguien que la atienda ya».

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Horas después, entrada la mañana del martes, Milena actualizó: «Ya van a ser las seis de la mañana y no hemos podido conseguir atención de nefrólogo aún en la Clínica Palermo». La exreina nacional Lucía Aldana también difundió el llamado en sus redes sociales.

Una periodista cercana a Betancur denunció además en redes, en la mañana del martes, que la clínica no tendría unidad renal ni nefrólogo contratado, y pidió la intervención de las autoridades de salud. Esa afirmación corresponde a su denuncia y no fue confirmada por la institución, que sostiene lo contrario.

Qué respondió la Clínica Palermo

Tras la difusión del caso, Caracol Radio se comunicó con Gerardo Burgos, director médico de la Clínica Palermo, quien confirmó que Adriana fue trasladada a la UCI. Burgos aclaró que la clínica sí cuenta con nefrólogo, pero que, dado el estado de la paciente, quienes debían atenderla eran los intensivistas y urgenciólogos.

Fuentes de la institución señalaron a esa emisora que, aunque la atención inicial en urgencias tomó varias horas, durante ese tiempo se adelantaban procedimientos para estabilizar a la paciente, que habría llegado en una condición clínica delicada, aparentemente con un cuadro de peritonitis.

Lo último sobre su estado

En la más reciente actualización, los familiares informaron que Adriana permanece en cuidados intensivos, ya recibe diálisis y respira por sus propios medios, mientras esperan su evolución en las próximas horas. La familia mantiene sus cuestionamientos sobre la atención recibida durante los primeros días de hospitalización.

Un historial de salud de años

La condición renal de Adriana Betancur no es nueva. Según se ha conocido, en 2011 le diagnosticaron insuficiencia renal crónica, cuando unos exámenes de rutina mostraron que sus riñones funcionaban apenas en un 3 %. Desde entonces se sometió a diálisis diarias.

En 2014 recibió un trasplante de riñón que mejoró temporalmente su salud, pero años después su cuerpo rechazó el órgano, lo que la devolvió al esquema de diálisis en casa y la reincorporó a la lista de espera para un nuevo trasplante.

¿Quién es Adriana Betancur?

Exreina de belleza y presentadora con una larga trayectoria en la televisión colombiana, Adriana Betancur acompañó durante años a los televidentes en las mañanas de RCN, donde compartió set con Jota Mario Valencia en Muy buenos días, y en los últimos años se ha dedicado a proyectos digitales, entre ellos el pódcast Así es la vuelta.

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