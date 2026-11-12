Adriana Betancur ya está despierta y consciente: identificaron la bacteria que causa su infección

Resumen: Milena López informó que los médicos identificaron la bacteria causante de la infección de Adriana Betancur y le administran un antibiótico específico. La presentadora ya está despierta y consciente, y podrían retirarle la intubación este jueves; seguirá con hemodiálisis tres veces por semana tras la cirugía de retiro del catéter peritoneal.

La presentadora Milena López entregó este jueves un nuevo reporte sobre el estado de salud de su amiga y colega Adriana Betancur, quien permanece hospitalizada en la Clínica Palermo de Bogotá: los médicos ya identificaron la bacteria que causa la infección que la mantiene en cuidados intensivos y le administran un antibiótico específico.

Foto: Archivo

«Adri ya se encuentra despierta y consciente»

«Los médicos ya lograron identificar la bacteria que está causando la infección, lo que les permite administrar un antibiótico específico para combatirla. Se espera que este tratamiento más dirigido favorezca su recuperación y permita observar una evolución más rápida», escribió López en su cuenta de X, en un mensaje publicado en la mañana de este jueves 12 de noviembre.

Según el reporte de la presentadora, Betancur «ya se encuentra despierta y consciente», por lo que sus allegados esperan que en el transcurso del día los médicos puedan retirarle el tubo de intubación, «siempre que su condición lo permita».

En cuanto al tratamiento renal, López precisó que este jueves la comunicadora recibirá una nueva sesión de hemodiálisis y que, de ahora en adelante, está previsto que se realice tres sesiones por semana.

«Seguimos atentos a su evolución, con mucha fe y esperanza en su recuperación. Gracias a todos por sus oraciones, cariño y acompañamiento en estos momentos», concluyó la expresentadora de Muy buenos días, que durante esta semana ha sido la vocera informal del proceso de salud de su amiga: la noche del lunes pidió con urgencia la atención de un nefrólogo para Betancur y el martes informó su ingreso a cirugía.

El parte de la familia tras la cirugía

El miércoles 11 de noviembre, Betancur fue sometida a una cirugía para el retiro del catéter peritoneal con el que realizaba su diálisis. Ese día, su familia informó a través de su cuenta oficial de Instagram que la intervención había salido bien.

«Queremos agradecerles de corazón por todos los mensajes, llamadas, oraciones y muestras de cariño que Adriana ha recibido durante estos días. Sabemos que muchos están preocupados y pendientes de su salud y, por eso, queremos contarles que salió de cirugía y, gracias a Dios, todo salió bien», señalaron sus allegados.

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«En este momento, se encuentra en recuperación, aún delicada y bajo supervisión médica. Han sido días muy difíciles para nuestra familia, llenos de angustia y mucha incertidumbre, pero también de fe y esperanza», agregaron, sin entregar detalles técnicos del procedimiento ni un pronóstico sobre el tiempo que deberá permanecer internada.

Según trascendió, sus allegados adelantan gestiones para trasladarla a otro centro especializado que garantice la continuidad de su recuperación, mientras continúa bajo observación intensiva.

¿Qué le pasó a Adriana Betancur?

La exreina y presentadora paisa fue hospitalizada de urgencia el domingo 8 de noviembre tras presentar un fuerte dolor abdominal. Según el relato de su hermano, Leonardo Betancur, pasó varios días a la espera de la valoración de un nefrólogo y sin recibir la diálisis que necesita, lo que derivó en una retención crítica de líquidos que comprometió sus pulmones; la noche del lunes fue intubada y trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos. Además, presenta peritonitis, una inflamación de la membrana que recubre los órganos abdominales.

Su historial con la enfermedad renal

La enfermedad renal de Betancur se detectó de manera casi accidental: a los 26 años, durante unos exámenes de rutina, una prueba de creatinina arrojó resultados alterados y una biopsia posterior evidenció daño en el tejido renal. En 2011 fue diagnosticada con insuficiencia renal crónica avanzada.

En marzo de este año, durante el Foro Salud Renal organizado por la revista Cambio, la presentadora reveló que durante dos años fue tratada como paciente de lupus, un diagnóstico que finalmente resultó erróneo. «Al final, nunca tuve lupus», afirmó entonces. En ese periodo, la función de sus riñones pasó del 30 % al 3 %, lo que la llevó a requerir diálisis.

En 2014 recibió un trasplante de riñón, pero años después su organismo rechazó el órgano y desde entonces se somete a diálisis, a la espera de la posibilidad de un nuevo trasplante. «Yo ya pasé por un trasplante y ya esta es la segunda vez que paso por una diálisis», relató en el mismo foro.

¿Quién es Adriana Betancur?

Betancur es una de las presentadoras más recordadas de la televisión colombiana. Fue virreina del Señorita Antioquia en 2004 y virreina del Reinado Nacional del Café en 2005. Posteriormente llegó al Canal RCN, donde condujo la sección de entretenimiento de Noticias RCN y estuvo al frente del programa matutino Muy buenos días, en el que compartió set con Milena López, quien desde entonces se convirtió en una de sus amigas más cercanas.

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