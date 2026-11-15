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Resumen: El presidente Abelardo De La Espriella pidió la salida de Jaime Vives de la presidencia de Coljuegos tras la polémica por su posgrado en la Universidad del Magdalena. La universidad defendió que el título se otorgó por su programa de validación por competencias.

Abelardo De La Espriella pide la salida de Jaime Vives de Coljuegos por su posgrado

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, pidió este domingo la salida de Jaime Vives Pinedo de la presidencia de Coljuegos, luego de la polémica por la forma en que obtuvo el posgrado exigido para ocupar el cargo. El mandatario lo anunció en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X.

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«Se nota que el doctor Vives no me conoce. Creer que se puede actuar de esta manera en mi gobierno y pensar que yo voy a permitirlo evidencia la absoluta desconexión de este funcionario con la realidad y con las directrices claras que he impartido», escribió De La Espriella.

El jefe de Estado agregó: «¡En mi gobierno nadie tiene corona! En la Patria Milagro no hay lugar para este tipo de actuaciones. ¡Aquí la extrema coherencia se respeta y se cumple!».

«Vives tiene que irse»

En el mismo mensaje, De La Espriella advirtió a todo su equipo: «En la era del Tigre, todos los funcionarios están en período de prueba hasta el 7 de agosto de 2030. Nadie tiene el cargo asegurado. Vives tiene que irse de la dirección de Coljuegos. No basta con que lo que se haga sea legal; también debe ser ético».

El mensaje pide la salida del funcionario. Semana reportó que el presidente le notificó que no continuará en el cargo, mientras que Infobae y Zona Cero recogen que exigió su renuncia. Semana indica que el nombre del reemplazo se conocerá en los próximos días.

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La denuncia sobre el título

El caso se conoció por una denuncia de la congresista Jennifer Pedraza, quien aseguró que Vives pagó cerca de 15 millones de pesos por un posgrado «exprés» y que, según ella, el título no aparece en los registros del Ministerio de Educación. Según su denuncia, se matriculó el 18 de agosto y se graduó el 8 de septiembre.

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Pedraza resumió su denuncia en un mensaje en X: «El verdadero milagro: un título de posgrado en 21 días». La congresista afirmó que presentaría pruebas, facturas y actas del caso en un hilo, y cuestionó que la universidad pública se preste para este tipo de trámites.

Zona Cero, por su parte, reportó que Vives obtuvo una especialización en Alta Gerencia en la Universidad del Magdalena tras cursar una sola materia, «Finanzas sostenibles y fintech»: ocho de las nueve materias le fueron homologadas a partir de certificados laborales de cuatro empresas. Ese medio indica que pagó la matrícula el 27 de agosto y se graduó en 11 días, un cálculo distinto al de la denuncia de Pedraza, que habla de 21 días desde la matrícula.

La respuesta de la Universidad del Magdalena

La institución respondió que el título se otorgó mediante su Programa de Validación por Competencias y Reconocimiento de Saberes, que, según explicó, reconoce conocimientos y competencias adquiridos por las personas a través de su experiencia educativa, laboral y profesional.

Frente a que Vives no aparezca en el registro de graduados del Ministerio de Educación, la universidad sostuvo que sus registros internos y los datos reportados al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies) «corresponden a procedimientos diferenciados», con categorías, períodos y plazos definidos por el Ministerio.

Para acceder a la presidencia de Coljuegos, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda que aporta recursos al sistema de salud, el cargo exigía un título de posgrado, según los medios consultados. El Tiempo señaló que Vives es el segundo funcionario que sale del Gobierno en menos de tres días por polémicas, y reportó que está cercano al presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez, con cuya familia tiene un vínculo por un matrimonio entre allegados.

Zona Cero recordó que esta semana De La Espriella también pidió y aceptó la renuncia de Jaime Uribe, gerente del Fondo Milagro, por los altos salarios de los directivos de esa entidad.

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