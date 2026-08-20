¡Golpe al bolsillo de Yeferson Cossio! Coljuegos le impone millonaria multa por juego promocional

Resumen: Yeferson Cossio fue sancionado por Coljuegos tras ser vinculado con un juego promocional en Instagram que no contaba con la autorización requerida. La decisión incluye una multa de $116 millones y una inhabilidad de cinco años, aunque todavía puede presentar recursos. Además, el creador enfrenta una investigación de la Policía por un video en el que aparece manipulando un arma de dotación.

El creador de contenido Yeferson Cossio deberá responder por una sanción de 116 millones de pesos impuesta por Coljuegos, luego de que la entidad determinara que estuvo relacionado con la operación de un juego promocional a través de Instagram sin contar con la autorización requerida.

La decisión fue dada a conocer este miércoles 19 de agosto y establece una multa equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes de 2023. Ese año, el salario mínimo era de $1.160.000, por lo que la sanción quedó fijada en $116.000.000.

Además del componente económico, la medida contempla una inhabilidad de cinco años para operar juegos de suerte y azar, periodo que empezará a contar una vez el acto administrativo quede ejecutoriado.

¿Qué pasó con el juego promocional?

El procedimiento comenzó a partir de una denuncia relacionada con actividades promocionales difundidas mediante redes sociales. Coljuegos revisó el caso y encontró que Cossio estaba vinculado con un juego promocional publicado en su cuenta de Instagram sin la autorización correspondiente.

La entidad explicó que el proceso administrativo incluyó las diferentes etapas previstas para este tipo de actuaciones, entre ellas la investigación, la formulación de cargos, los descargos y los alegatos de conclusión.

“Durante la actuación administrativa, Coljuegos verificó que el sancionado no contaba con autorización vigente para operar juegos de suerte y azar en la modalidad correspondiente, motivo por el cual la entidad adelantó las etapas de investigación, formulación de cargos, presentación de descargos y alegatos de conclusión”, se lee en el comunicado.

Con base en estas actuaciones, el organismo declaró responsable al creador de contenido por la operación ilegal de juegos de suerte y azar en la modalidad de promocionales.

En Colombia, este tipo de actividades se encuentra bajo regulación estatal y está relacionado con el monopolio de los juegos de suerte y azar, cuyos recursos tienen como finalidad contribuir a la financiación de la salud pública.

La decisión todavía puede ser apelada

Aunque Coljuegos ya emitió la sanción, esta todavía no está en firme. Cossio tiene la posibilidad de presentar los recursos de reposición y apelación dentro de los términos establecidos por la Ley 1437 de 2011.

Por esta razón, el cobro de la multa y la inhabilidad no comenzarán de manera inmediata. Si la decisión queda ejecutoriada, el expediente será remitido a la Gerencia de Cobro Coactivo para continuar con el proceso correspondiente.

La restricción para operar juegos de suerte y azar también comenzará desde ese momento y tendrá una duración de cinco años.

El antecedente de los perfiles en redes sociales

Esta no es la primera vez que Cossio aparece mencionado en actuaciones relacionadas con Coljuegos.

En 2024, la entidad adelantó acciones contra perfiles de redes sociales vinculados con la promoción y operación de actividades relacionadas con juegos de suerte y azar sin autorización. En ese momento, Coljuegos solicitó el bloqueo de cuentas en plataformas digitales, entre ellas una asociada al creador de contenido.

El organismo ha mantenido este tipo de controles sobre las actividades que se realizan en internet, especialmente cuando se utilizan redes sociales para promocionar rifas, juegos promocionales o plataformas de apuestas que no cuentan con los permisos correspondientes.

También hubo una sanción relacionada con Grupo Cossio

A este antecedente se suma una decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contra Grupo Cossio S.A.S.

En 2025, la entidad confirmó una sanción de 813 millones de pesos contra la empresa por publicidad engañosa relacionada con la comercialización del curso en línea denominado ‘Método Cossio’.

La actuación de la SIC corresponde a un caso diferente al proceso adelantado por Coljuegos, aunque ambos involucran actividades comerciales relacionadas con el entorno empresarial del creador de contenido.

Investigación por video con un arma de la Policía

La nueva sanción también se conoce en medio de otra controversia que involucra a Cossio. El creador de contenido fue cuestionado después de que circulara en redes sociales un video grabado durante su visita a Quibdó, Chocó, donde aparece manipulando un arma de dotación de la Policía Nacional.

El episodio ocurrió durante el viaje que realizó al departamento para apoyar a personas afectadas por el terremoto que se registró en esa zona.

En las imágenes difundidas en plataformas digitales se observa a Cossio con el arma en sus manos y posteriormente entregándosela a una uniformada. Otro integrante de la institución aparece posteriormente en el lugar para tomarse una fotografía con el influencer.

La situación generó cuestionamientos en redes sociales y llevó a la Policía Nacional a informar que estaba verificando lo ocurrido.

«En relación con un video difundido en redes sociales y plataformas digitales, el día 17/08//2026 en el cual se observa a un reconocido influencer y creador de contenido manipulando un arma de dotación de la Policía Nacional, la Institución tuvo conocimiento de los hechos e inició las verificaciones correspondientes», señaló la Oficina de Comunicaciones Estratégicas del Departamento de Policía de Chocó.

Hasta ahora, la información oficial entregada por la institución corresponde al inicio de las verificaciones sobre el episodio.

Coljuegos mantiene vigilancia sobre actividades digitales

El caso de Yeferson Cossio hace parte de las acciones que Coljuegos adelanta para controlar la promoción de juegos de suerte y azar a través de plataformas digitales.

La entidad ha informado sobre solicitudes de bloqueo de perfiles utilizados para promocionar u operar este tipo de actividades sin autorización. Con la decisión conocida este miércoles, el creador de contenido queda sujeto a una sanción económica y a la restricción establecida por la entidad, aunque el resultado definitivo dependerá de los recursos que puedan presentarse y del momento en que el acto administrativo quede en firme.