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    Dos presuntos atracadores terminaron en la cárcel en Caucasia: serían de ‘Los Cartageneros’

    Las autoridades los señalan de participar en varios atracos y de tener presuntos vínculos con la estructura criminal «Los Cartageneros».

    Publicado por: Melissa Noreña

    Dos presuntos atracadores terminaron en la cárcel en Caucasia: serían de 'Los Cartageneros'
    Foto de cortesía.
    Dos presuntos atracadores terminaron en la cárcel en Caucasia: serían de ‘Los Cartageneros’

    Resumen: Dos capturados fueron enviados a la cárcel en Caucasia por su presunta participación en varios hurtos y posibles vínculos con "Los Cartageneros".

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    Dos sujetos fueron enviados a la cárcel luego de un operativo adelantado por la Policía Nacional en el municipio de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño. Las autoridades los señalaron como presuntos atracadores y de mantener posibles vínculos con la estructura ‘Los Cartageneros’.

    El procedimiento fue realizado por uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) en zona urbana del municipio, donde los dos hombres fueron sorprendidos en flagrancia. Durante la intervención, los investigadores incautaron un revólver traumático de color plateado, diez cartuchos traumáticos calibre 9 milímetros, seis cartuchos calibre 38, un teléfono celular y una motocicleta que, al parecer, era utilizada para la comisión de actividades delictivas.

    De acuerdo con las labores investigativas, los capturados estarían relacionados con varios hechos de hurto registrados en Caucasia, en los que, presuntamente, intimidaban a sus víctimas utilizando armas de fuego.

    Lea también: ¿Quiénes son? Los exfuncionarios investigados de Medellín que llegaron al Gobierno Petro

    Tras ser presentados ante un juez de control de garantías, ambos procesados recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario. En la misma diligencia judicial también fue legalizada la incautación de los elementos materiales probatorios que hacen parte de la investigación.

    La Policía Nacional informó que las investigaciones continúan con la priorización de nuevas denuncias presentadas por ciudadanos que aseguran haber sido víctimas de estas personas.

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