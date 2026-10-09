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Intento de fleteo en el centro de Medellín termina con dos presuntos delincuentes dados de baja por agentes de la Fiscalía

La víctima del fleteo, quien habría retirado una gruesa suma de dinero de una entidad bancaria, recibió un disparo con arma traumático

Publicado por: SoloDuque

Intento de fleteo en el centro de Medellín termina con dos presuntos delincuentes dados de baja por agentes de la Fiscalía

Resumen: Un intento de fleteo en la cruce de la avenida La Playa con Girardot fue frustrado por personal de la Fiscalía. Uno de los presuntos atracadores fue dado de baja en el lugar.

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Minuto30.com .- Momentos de tensión se vivieron en la tarde de este viernes 9 de octubre de 2026 en pleno centro de Medellín, luego de que un intento de fleteo fuera neutralizado por funcionarios de la Fiscalía General de la Nación en el cruce de la avenida La Playa con la carrera Girardot (calle 52 con carrera 43).

ladron centro2

Foto: Cortesía

El hecho ocurrió en una zona de alto flujo peatonal y comercial, donde presuntos delincuentes armados habrían intentado atracar a una persona que había sacado una gruesa suma de dinero de una entidad bancaría.

La víctima del fleteo recibió un disparo con arma traumática, por lo que fue llevado de inmediato a un centro hospitalario donde se repone de las lesiones.

Intervención oficial y delincuentes neutralizados

De acuerdo con las primeras informaciones del sector, agentes del CTI de la Fiscalía que transitaban por la zona advirtieron el atraco en desarrollo e intervinieron de manera inmediata para proteger a la víctima y contener a los asaltantes.

En medio del intercambio de disparos y la reacción de las autoridades:

  • Presuntos fleteros abatidos: Los señalados delincuentes fallecieron en el lugar de los hechos a causa de los impactos de bala; inicialmente se había confirmado un deceso.

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  • Aseguramiento del área: Tras las detonaciones, unidades de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y del CTI acordonaron el sector para adelantar la inspección técnica de ambos cadáveres y recolectar elementos material probatorio.

fletero dado de baja med

Movilidad reducida y recolección de pruebas

La emergencia provocó el cierre temporal del paso vehicular y peatonal sobre la avenida La Playa en intersección con Girardot, lo que generó represamiento en las rutas de transporte público y particular que transitan hacia el oriente y el centro de la ciudad.

Las autoridades investigan el intento de hurto e identificar a posibles cómplices que habrían huído del sitio a bordo de motocicletas.

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Foto: Cortesía

Noticia en desarrollo.

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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