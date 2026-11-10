Encontraron un zorro perro bebé en un parqueadero del Valle de Aburrá

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Resumen: Una cría de zorro perro llegó con los ojos cerrados al centro de fauna del Área Metropolitana y hoy sorprende a los veterinarios con su recuperación.

Una cría de zorro perro que fue encontrada en una zona verde de un parqueadero del Valle de Aburrá se recupera de manera satisfactoria en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR) del Área Metropolitana, donde llegó con apenas unos días de nacida y todavía sin abrir los ojos.

Cuando el equipo profesional del centro la recibió, la valoración inicial identificó una leve distensión abdominal y un proceso de cicatrización en el ombligo, aunque los veterinarios no encontraron signos aparentes de infección. Desde ese momento, el animal quedó bajo cuidado especializado.

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¿Cómo va la recuperación del zorro perro?

Dos meses y medio después de su ingreso, la cría presenta avances importantes en su crecimiento: está más atenta a los estímulos de su entorno, demuestra mayor curiosidad y responde mejor a su cuidado, aunque todavía requiere condiciones especiales para su desarrollo.

Andrés Gómez, supervisor del CAVR de Fauna Silvestre, explicó que la crianza artificial de estos animales representa un desafío para los profesionales, pues exige una alimentación adecuada, un seguimiento permanente y atención constante a sus necesidades biológicas y comportamentales.

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El zorro perro es una especie de fauna silvestre que habita en varias regiones de Colombia y que, con frecuencia, se acerca a las zonas urbanas del Valle de Aburrá, donde enfrenta riesgos como los atropellos o el contacto directo con las personas. Hace pocos días, de hecho, otro zorro perro murió en una vía del Oriente antioqueño, un caso que encendió las alarmas sobre la protección de estos animales en la región.

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El CAVR del Área Metropolitana es el centro encargado de recibir, valorar y rehabilitar a los animales silvestres que llegan desde los municipios del Valle de Aburrá, muchos de ellos crías que pierden a sus madres o resultan heridas en medio de la expansión urbana. Allí, un equipo de veterinarios y biólogos diseña para cada caso un plan de alimentación, seguimiento médico y estímulos que les permita crecer con las menores secuelas posibles.

¿Qué hacer si encuentra una cría de fauna silvestre?

El caso también deja un llamado a la ciudadanía: evitar recoger o manipular crías de fauna silvestre sin determinar primero si realmente necesitan ayuda. Que un animal esté solo no significa necesariamente que haya sido abandonado: en algunas especies, las madres se alejan temporalmente para buscar alimento y luego regresan por sus crías.

Además, la intervención humana, los ruidos y los cambios en el entorno pueden alterar el comportamiento de los animales y dificultar el reencuentro con sus madres, lo que termina comprometiendo su supervivencia en su hábitat natural.

La recomendación general de los expertos es observar desde la distancia antes de actuar: si la cría no está herida ni en peligro inmediato, lo mejor es esperar un tiempo prudente para comprobar si la madre regresa. Tampoco se debe intentar alimentarla con leche o comida casera, pues una dieta inadecuada puede causarle daños graves en su salud.

Si una cría presenta heridas, está en peligro o necesita atención, la ciudadanía puede comunicarse con la línea de emergencias de fauna silvestre 304 630 0090, habilitada para llamadas y mensajes de WhatsApp.

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Las autoridades recuerdan que proteger la fauna silvestre también implica saber cuándo intervenir y cuándo permitir que los animales permanezcan en su entorno natural.

Mientras tanto, la pequeña zorro perro sigue su proceso de recuperación bajo la mirada atenta del equipo del CAVR del Área Metropolitana, donde cada día muestra nuevos avances que llenan de optimismo a quienes la cuidan.