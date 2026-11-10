Resumen: Alaska, una perrita de pelaje moteado gris con negro, se perdió este martes 10 de noviembre en el barrio Campo Valdés de Medellín, por los lados de la carrera 50 con calle 84. Su familia la busca y habilitó los números 321 630 9059 y 312 600 4764 para cualquier información que ayude a encontrarla.

¡Ayudémosla a volver a casa! Buscan a Alaska, perrita perdida en el barrio Campo Valdés de Medellín

Minuto30.com .- Una familia del barrio Campo Valdés, en Medellín, busca con angustia a Alaska, una perrita que se perdió este martes 10 de noviembre por los lados de la carrera 50 con calle 84 y cuyo regreso a casa esperan con la ayuda de la comunidad.

Alaska es de pelaje moteado, en tonos grises con negro, y de grandes orejas, como se aprecia en la foto que su familia compartió para que la puedan reconocer.

«Con mucha preocupación informamos que Alaska se encuentra perdida. Si alguien la ha visto, sabe dónde está o tiene alguna información que nos pueda ayudar a encontrarla, por favor comuníquese con nosotros», es el llamado de la familia, que agradece «de todo corazón» cualquier dato que permita dar con su paradero.

Quienes viven o se movilizan por Campo Valdés y sus alrededores pueden estar atentos: verla y avisar dónde está puede marcar la diferencia para que esta perrita vuelva con los suyos.

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Cualquier información sobre el paradero de Alaska se puede reportar a los números 321 630 9059 y 312 600 4764.

La familia también pide ayuda para compartir este aviso, de modo que más personas se sumen a la búsqueda y Alaska pueda regresar pronto a casa.

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