¡Buenas noticias para el Urabá! Avanzan obras contra la erosión en el litoral antioqueño

Foto: Gobernación de Antioquia.

Resumen: La Gobernación de Antioquia, a través del Dagran, avanza en obras de mitigación de la erosión costera en cinco sectores de Turbo, Necoclí, San Juan de Urabá y Arboletes, que benefician a más de 12.500 personas. La obra de Hacienda Fundadores, en Arboletes, ya está terminada; El Carlos y Uveros van en 90 por ciento, La Martina en 55 por ciento y Playas Urbanas en 40 por ciento. Las intervenciones incluyen barreras permeables, diques, dunas, revegetalización y enrocados, y la expectativa es culminar el plan de acción de este año a final de año.

El litoral antioqueño recibe buenas noticias. La Gobernación de Antioquia confirmó que avanzan las obras de mitigación de la erosión costera en cinco puntos críticos del Urabá, unas intervenciones que benefician a más de 12.500 personas que viven y trabajan a la orilla del mar Caribe.

Las obras se adelantan en sectores de los cuatro municipios costeros del departamento: Turbo, Necoclí, San Juan de Urabá y Arboletes. De acuerdo con el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran), cada punto recibe una solución diseñada según sus propias condiciones y necesidades.

«Desde el departamento de Antioquia, nuestra mirada es hacia el mar del Urabá antioqueño. Es por eso que este año hemos priorizado la inversión para la mitigación costera en los cuatro municipios costeros de nuestro departamento», aseguró Vanessa Paredes Zúñiga, directora del Dagran, al entregar el balance de avance de las obras.

Así van las obras en cada sector

La obra más avanzada es la de Hacienda Fundadores, en Arboletes, que ya alcanzó el 100 por ciento de ejecución. Allí la intervención se centró en la conformación de taludes con enrocado de protección, se sembró vegetación para estabilizarlos y se construyeron cunetas para el manejo de las aguas, trabajos que también ayudan a resistir la fuerza del oleaje.

Muy cerca de la meta están el sector El Carlos, en Necoclí, y Uveros, en San Juan de Urabá, cuyas ejecuciones ya superan el 90 por ciento. En el sector La Martina, en Turbo, el avance es del 55 por ciento, mientras que Playas Urbanas, también en Necoclí, reporta un 40 por ciento de ejecución.

¿Qué se está haciendo en cada punto?

En La Martina de Turbo y en El Carlos de Necoclí se levantan barreras permeables que buscan amortiguar la fuerza del oleaje y retener la arena. En Uveros, en San Juan de Urabá, se avanza en la conformación de dunas, pensadas para proteger el litoral del avance del mar.

En Playas Urbanas, también en Necoclí, se construyen diques que funcionan como trampas de sedimentos: retienen el material que arrastra el mar para que se acumule en la playa y ayude a recuperarla.

«En cada sector se implementan soluciones acordes con sus características, como barreras permeables, diques, recuperación y conformación de dunas, revegetalización, tratamiento de taludes y enrocados», explicó la directora del Dagran.

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Un programa que busca proteger a las comunidades

Estas obras hacen parte del Programa Integral para el Monitoreo y Mitigación de la Erosión Costera en el Litoral Antioqueño (Pimecla), con el que el Dagran acompaña a los municipios costeros con intervenciones que responden a las condiciones y necesidades de cada territorio, la protección de las comunidades, la recuperación de las zonas afectadas y el fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastres.

El programa fue anunciado en septiembre pasado, cuando la Gobernación puso en marcha la primera fase de las obras con una inversión cercana a los $6.000 millones y proyectó una segunda etapa por otros $6.500 millones, mientras el monitoreo y los estudios técnicos permiten evaluar las intervenciones y orientar futuras acciones en el litoral.

El objetivo central es proteger las playas de la erosión y a las comunidades que viven a su orilla, recuperando las zonas afectadas por la dinámica del mar y mejorando las condiciones de vida de más de 12.500 personas, lo que muestra el alcance social de las intervenciones y la importancia de recuperar espacios que hacen parte de la vida cotidiana y de las actividades de las comunidades del litoral.

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La erosión costera es uno de los fenómenos que más afecta a los municipios del Urabá antioqueño, donde el avance del mar ha obligado a las autoridades departamentales a intervenir de manera prioritaria para proteger las playas y a las comunidades que habitan a su orilla.

Paredes Zúñiga concluyó que la expectativa es «a final de año culminar todas las actividades que se contemplaron en nuestro plan de acción operativa de este año y seguir trabajando por el beneficio de las comunidades».