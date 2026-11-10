¡Terror en Angostura! Hombres armados retuvieron a un menor de 16 años y lo balearon

Foto: Alcaldía de Angostura

Resumen: Un menor de 16 años fue retenido varias horas por hombres armados y luego atacado a tiros en Angostura, Antioquia. Está estable. Autoridades investigan el hecho y analizan un panfleto con toque de queda.

Un menor de 16 años vivió horas de terror en el municipio de Angostura, en el norte de Antioquia. De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el adolescente fue retenido por hombres armados durante varias horas y después atacado a tiros. Afortunadamente, sobrevivió al atentado y en este momento se encuentra estable.

El caso se conoció la noche del lunes 9 de noviembre, cuando el joven ingresó al hospital San Rafael, el centro asistencial local, con varias heridas producidas por arma de fuego. Según el parte médico, las lesiones están localizadas en la cabeza y la cara. Pese a la gravedad de lo ocurrido, el personal de salud logró estabilizarlo y por ahora está fuera de peligro.

¿Qué pasó con el menor en Angostura?

De manera preliminar se conoce que el adolescente fue abordado por hombres armados en horas de la mañana del lunes, cuando se encontraba en la vereda La Trinidad. Allí fue retenido contra su voluntad durante varias horas y luego trasladado hasta la vereda Mata Blanco, donde ya en la noche fue atacado a tiros.

Por ahora las autoridades no han confirmado a qué grupo ilegal pertenecen los agresores. Sin embargo, la hipótesis que más fuerza toma es que se trataría de integrantes del Clan del Golfo, estructura que estaría entrando a esa zona del norte antioqueño tras la desintegración del frente 36, la organización armada que durante años tuvo el control de ese territorio.

Los investigadores recogen testimonios y material probatorio para establecer los móviles del ataque y dar con el paradero de los responsables. Por tratarse de un menor de edad, su identidad se mantiene en reserva.

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Panfleto con toque de queda tiene en alerta a la zona

La situación de orden público en Angostura y sus municipios vecinos se ha venido agudizando en las últimas semanas por cuenta de la llegada del Clan del Golfo y de las reacciones de los grupos que quieren seguir manteniendo el nombre del frente 36 en la subregión.

Precisamente, desde hace varios días viene circulando un panfleto atribuido a ese grupo ilegal en el que anuncian una serie de restricciones para las comunidades de la zona. Una de ellas es un toque de queda nocturno: la movilidad quedaría restringida entre las 7 de la noche y las 5 de la mañana.

El panfleto también advierte que habrá restricciones para la llegada de personas que no sean del territorio, que no porten identificación o que no cuenten con una autorización previa. Las poblaciones mencionadas son Angostura, Carolina, Gómez Plata, Santa Rosa de Osos, Yarumal, Guadalupe, Campamento, Amalfi, Anorí, Tarazá y Valdivia.

Las autoridades ya tienen el documento en su poder y lo están analizando para determinar su veracidad. Mientras tanto, la recomendación para los habitantes es denunciar cualquier hecho sospechoso y no dejarse intimidar por las amenazas de los grupos al margen de la ley.

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Ocho muertes violentas en lo que va del año

Los hechos violentos no son nuevos en este municipio de tradición agrícola. Según cifras de Medicina Legal, durante el 2026 ya se han reportado ocho muertes violentas en Angostura, una cifra que enciende las alarmas de la comunidad y de las autoridades locales y departamentales.

El norte de Antioquia vive uno de sus momentos más tensos de los últimos años, con la disputa entre estructuras armadas ilegales por el control territorial y las economías ilícitas de la región. Ataques, panfletos, restricciones de movilidad y amenazas hacen parte del día a día de varias comunidades de la subregión.

Angostura es uno de los municipios que históricamente ha sufrido la presencia de grupos armados por su ubicación estratégica entre el Norte y el Nordeste antioqueño. Los pobladores piden mayor presencia de la Fuerza Pública para frenar la ola de violencia.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que entregue información que permita fortalecer las investigaciones y capturar a los responsables de estos hechos. Cualquier dato puede ser clave para que casos como el del menor retenido y baleado no se repitan.