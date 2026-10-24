Resumen: Un edificio del centro de Pereira, afectado por el sismo del 10 de agosto y en proceso de demolición, colapsó parcialmente este sábado 24 de octubre. La Alcaldía informó que los organismos de socorro buscan a dos personas y Bomberos señaló que cámaras de seguridad las mostrarían dentro del inmueble. La zona está acordonada y piden no acercarse a edificios en riesgo.

Colapsó edificio en proceso de demolición en el centro de Pereira: buscan a dos personas entre los escombros

Un edificio afectado por el terremoto del pasado 10 de agosto colapsó este sábado 24 de octubre en el centro de Pereira, en inmediaciones de la calle 18 con carrera 12, frente al Teatro Santiago Londoño. Organismos de socorro llegaron al lugar y la zona permanece acordonada mientras avanzan las labores de atención.

Qué se sabe del colapso en el centro de Pereira

Foto: Alcaldía de Pereira

De acuerdo con los reportes iniciales, la estructura había sufrido daños durante el sismo de magnitud 7,4 que sacudió buena parte del país y estaba en proceso de demolición. El derrumbe se registró durante la tarde de este sábado, más de dos meses después del temblor, y generó preocupación entre quienes transitaban por uno de los corredores principales del centro de la ciudad.

En redes sociales circula un video del momento en que la edificación cede y cae.

Búsqueda de dos personas entre los escombros

La Alcaldía de Pereira informó que se trató de un colapso parcial de la edificación, ubicada en la carrera 12 con calle 18, frente al Teatro Santiago Londoño, y que el inmueble, afectado por el sismo de agosto, estaba en proceso de demolición. Según la entidad, los organismos de socorro adelantan labores de búsqueda ante la posible presencia de dos personas.

El comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira indicó que imágenes de cámaras de seguridad cercanas permitirían ver a dos personas dentro de la estructura antes del colapso, una en la parte alta y otra en una zona inferior. También señaló que unidades caninas que participan en la búsqueda marcaron puntos entre los escombros donde podrían encontrarse. Hasta el momento de esta información no se había establecido si las personas están con vida o fallecidas.

Algunos reportes preliminares hablan del hallazgo de dos cuerpos sin vida, pero ese dato no ha sido confirmado oficialmente por la Alcaldía y se mantiene como información en verificación. Las identidades no han sido divulgadas y, por respeto a las familias, no se incluyen en esta nota.

Foto: Alcaldía de Pereira

Zona acordonada y llamado de la Alcaldía

Unidades de Bomberos y otros organismos de emergencia llegaron al sitio para asegurar el área, verificar la estabilidad de lo que quedó en pie y adelantar la remoción de escombros. La vía en la que se encuentra el inmueble permanece cerrada, por lo que se recomienda a peatones y conductores evitar la zona y seguir las indicaciones del personal presente.

La Alcaldía de Pereira reiteró el llamado a la ciudadanía para que no ingrese ni permanezca en edificaciones declaradas en riesgo o que tengan orden de demolición, y para que se respeten siempre las señales de peligro instaladas en estos inmuebles. Las autoridades insisten en que acercarse a estas estructuras, incluso por curiosidad o con fines de aprovechamiento de materiales, puede terminar en tragedia.

Estructuras afectadas por el sismo, un riesgo que sigue latente

Desde el terremoto del 10 de agosto, varias edificaciones del centro de Pereira han quedado debilitadas y en lista para ser derribadas. En las últimas semanas se han conocido otros colapsos de viviendas dañadas por el sismo, y las autoridades locales han venido anunciando demoliciones controladas de estructuras consideradas de alto riesgo para la ciudadanía.

El caso de este sábado vuelve a poner el foco en la necesidad de acelerar la intervención de los inmuebles con daños graves y de reforzar el control para evitar que las personas ingresen a ellos. Mientras tanto, los organismos de socorro mantienen su presencia en el lugar y se espera que las autoridades entreguen más detalles a medida que avance la atención de la emergencia.

Video del momento del colapso

Minuto30 seguirá atento a la evolución de esta emergencia y ampliará la información cuando las autoridades confirmen nuevos datos sobre las personas halladas, las causas del derrumbe y las medidas que se adoptarán en el sector del centro de Pereira.

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